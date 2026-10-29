Giovanna Ewbank e Mari Gonzalez escolhem mesmo vestido para casamento - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank e Mari Gonzalez escolhem mesmo vestido para casamentoReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 22:54

Giovanna Ewbank , de 39 anos, e Mari Gonzalez, de 32, apostaram no mesmo vestido para o casamento de Juliette e Kaique Cerveny, realizado nesta quinta-feira (29), em Recife, Pernambuco. As duas escolheram um modelo longo verde-pistache da grife australiana Zimmermann, avaliado em aproximadamente R$ 16 mil.

A peça é o Luna Lace, da coleção Primavera 2026, intitulada "Kindred Spirit". O vestido tomara que caia tem decote em V profundo, detalhe torcido na parte frontal e acabamento em renda com bordas onduladas. O modelo também conta com franzidos ao longo do tecido, fechamento lateral com zíper invisível e forro nude.



Giovanna esteve na cerimônia acompanhada do marido, Bruno Gagliasso. Os dois são padrinhos dos noivos e participaram da celebração, que reuniu diversas personalidades, como Anitta, Bella Gil, Bianca Andrade, Gil do Vigor e Pocah.





Segunda celebração reuniu famosos





Juliette e Kaique realizaram uma primeira cerimônia em 30 de setembro, no Lajedo de Pai Mateus, na Paraíba. Na ocasião, a bênção foi restrita aos pais e irmãos dos noivos.



A festa desta quinta-feira ampliou a lista de convidados e marcou a segunda troca de alianças do casal, desta vez na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, também em Recife.