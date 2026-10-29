Giovanna Ewbank e Mari Gonzalez escolhem mesmo vestido para casamentoReprodução/Instagram
Giovanna esteve na cerimônia acompanhada do marido, Bruno Gagliasso. Os dois são padrinhos dos noivos e participaram da celebração, que reuniu diversas personalidades, como Anitta, Bella Gil, Bianca Andrade, Gil do Vigor e Pocah.
Segunda celebração reuniu famosos
Juliette e Kaique realizaram uma primeira cerimônia em 30 de setembro, no Lajedo de Pai Mateus, na Paraíba. Na ocasião, a bênção foi restrita aos pais e irmãos dos noivos.
A festa desta quinta-feira ampliou a lista de convidados e marcou a segunda troca de alianças do casal, desta vez na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, também em Recife.
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