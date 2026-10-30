Gabriela Pugliesi ganhou bolo de aniversário da família - Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi ganhou bolo de aniversário da família Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2026 09:46

Gabriela Pugliesi foi surpreendida na manhã desta sexta-feira (30) com uma surpresa de aniversário preparada pelo marido, Túlio Dek, e os filhos, Lion e Massimo, durante a viagem ao Uruguai. A influenciadora, que completou 41 anos, compartilhou registros do momento especial nas redes sociais.

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Ela ganhou um buquê de flores e um bolo de chantilly decorado com velas coloridas. "Meu desejo já se realizou", escreveu na legenda.

Mãe de dois meninos, Gabriela revelou em agosto que sofreu uma perda gestacional. "Estava grávida do meu terceiro filho. Estava vivendo um dia mágico e muito feliz com o nascimento do meu sobrinho. Depois, tive a gravação de um conteúdo e, no meio da gravação, comecei a sangrar, sangrar muito. Percebi que era um sangramento mais forte que o normal e o sangramento aumentou muito", começou o relato.

Em seguida, a influenciadora avisou a equipe com quem trabalhava sobre a gravidez. "Falei: 'Vou terminar o que tenho para terminar aqui, mas irei correndo para o hospital porque, talvez, eu esteja perdendo meu filho'. Naquele momento, dentro de mim, eu agradecia a Deus. Naquele momento, senti do fundo do meu coração que a vontade dEle era muito melhor do que a minha".

Apesar do momento delicado, Gabriela não descartou a possibilidade de aumentar a família no futuro. "Se for para ter outro filho, ele virá do jeito certo, na hora certa. Se não for para ser, está tudo bem também. Quando voltei do hospital e cheguei em casa, conversei com o Túlio. A gente só agradecia. A gente entendeu que a vida não acontece do jeito que a gente quer e, sim, do jeito tem que ser".

Desabafo



Recentemente, Pugliesi abriu o jogo sobre a antiga relação com bebidas alcoólicas. A influenciadora contou aos seguidores que, no passado, o consumo excessivo da substância a deixava anestesiada e desconectada de sua própria essência.

"Tive uma fase da minha vida em que eu bebia muito mais. Eu saía uma vez por semana, fato. E aí, bebia, ressaca. Hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto o álcool me levou pra lugares que não tinham absolutamente nada a ver com quem hoje eu sei que sou. Não estou falando só de lugares físicos, mas principalmente de estados emocionais, de comportamento e vulnerabilidade", disse nos Stories.

Gabriela explicou que a busca por autoconhecimento ajudou na transformação do hábito. "A maturidade que é uma bênção de vida. Quanto mais eu fui aprofundando e alimentando a minha espiritualidade, consciência, cada dia mais eu percebo uma coisa: não faz sentido eu passar tanto tempo tentando elevar o meu estado de consciência, para depois, em algumas horas, com os drinks, eu justamente alterar toda essa consciência".