Amanda Kimberlly posou com a filha em apresentação do grupo sul-coreano - Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly posou com a filha em apresentação do grupo sul-coreano Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2026 11:04

Amanda Kimberlly compartilhou registros da filha, Helena, fruto do breve envolvimento com Neymar Jr, durante apresentação do grupo sul-coreano BTS, realizado no MorumBis, Zona Oeste de São Paulo, na noite de quarta-feira (28). A banda retornou ao Brasil após sete anos com a "BTS World Tour: Arirang".

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Nos registros, a menina apareceu usando um casaco preto personalizado com o nome do grupo escrito com pedrarias. "A jaqueta eu fiz pra minha cliente", contou nos Stories.

Recentemente, Amanda viajou com Helena para o Japão e a Coreia do Sul. Na ocasião, a inflenciadora comentou sobre as diferenças culturais e o desejo antigo de conhecer os países asiáticos. "Meu sonho desde pequena era conhecer o Japão. Lembro que, na minha inocência de criança, eu achava que, se fizesse um buraco no chão, ia sair do outro lado do mundo. E a ideia de estar almoçando aqui enquanto era noite lá também me fascinava. Coisas de criança que ficam na memória", disse.

Ela também revelou como foi o processo de adaptação de Helena com o fuso horário. "Os primeiros três dias no Japão foram um pouco difíceis. Ela ficou bem manhosa. No quarto dia, já estava adaptada e empolgada com as programações. Também sofremos um pouco com o calor no começo, mas logo depois a temperatura melhorou".

Questionada se teria vontade de morar no Japão, Amanda demonstrou receio com os fenômenos climáticos. "Não sei se moraria. Acho que os eventos naturais de lá me causam um pouco de medo... Se bem que, durante o tempo em que ficamos fora, soube que o Brasil estava passando por uma situação difícil por causa das chuvas. Triste", lamentou.

A influenciadora ainda falou sobre o carinho do público local com a menina. "A Helena chamava muita atenção por ser criança e ter aqueles olhos de jabuticaba. Eles ficavam encantados com ela. Ganhamos muitos presentinhos durante a viagem: chaveirinhos, papéis dobrados em formato de bichinhos e até coisas que eles tinham com eles naquele momento. Era muito bonito perceber que, de alguma forma, eles queriam demonstrar carinho por ela".

Passagem pelo Brasil



Após um longo hiato de sete anos de espera do fandom brasileiro, o BTS desembarcou em solo brasileiro para uma sequência de três apresentações esgotadas no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. Misturando hits globais com as novas faixas do álbum "Arirang", lançado em março deste ano. Dividido em atos, o espetáculo aposta em uma estrutura com palco em formato 360° e quatro passarelas integradas à pista, que permitem a proximidade dos ARMYs, como são chamados os fãs dos artistas.