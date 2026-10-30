Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Ivete SangaloReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2026 11:12

O portal "I Love Sangalo" revelou em nota que foi bloqueado pela equipe do espetáculo. "Se cobrar o mínimo de consideração com os fãs, sugerir alternativas e buscar providências diante do adiamento de um show, cuja organização deixou tantos questionamentos é motivo para sermos bloqueados justamente pela equipe responsável por fazer tudo acontecer, isso nos faz repensar muita coisa. Cobrar respeito e responsabilidade não deveria ser motivo para silenciar quem sempre esteve presente”, destacou.Já o perfil "Ivetinha Rainha Oficial" também afirmou que pausará as atividades. "Seguimos desejando o melhor para Ivete, para sua carreira e para todos os fãs que fazem parte dessa história. Mas, neste momento, entendemos que precisamos parar e esperar que o respeito, a responsabilidade e a consideração voltem a ocupar o lugar que nunca deveriam ter perdido".Outros fã-clubes que também optaram por suspender a divulgação de conteúdos sobre a baiana foram o "Ivete Diva" e o "Delírio Sangalo".O comunicado sobre o adiamento da apresentação foi divulgado nesta quinta-feira (29). Na ocasião, a equipe do evento esclareceu que a escolha se deu por causa do tempo chuvoso, que dificultou a montagem da estrutura do espetáculo.“As condições climáticas adversas, que, pelas normas de segurança do Parque do Ibirapuera, impedem a continuidade da montagem de estruturas, já comprometem o andamento dos trabalhos prévios necessários para a realização do evento. Além disso, a previsão meteorológica indica a intensificação das chuvas e dos ventos ao longo da semana e até o próximo fim de semana, comprometendo as condições adequadas para a realização do espetáculo e a qualidade da experiência oferecida ao público”, informou.O evento foi remarcado para o dia 6 de março de 2027, no mesmo local. A decisão causou indignação entre os fãs da artista. Alguns destacaram que adquiriram passagens aéreas e hospedagens para assistir à apresentação.A cantora se manifestou sobre a transferência da apresentação para o ano que vem. "Estou um pouco consternada ainda. Não consegui entrar antes por conta da minha tristeza e chateação. É um show grande, eu não queria deixar de fazer esse show a vocês em São Paulo, é um dos lugares que poderia receber esse show no tempo que eu queria, por conta de disponibilidade de datas também, das milhões de tentativas de diversos espaços, mas o espaço da área externa do Ibirapuera era o espaço que cabia esse show, com essa grandeza. É um show muito grande, que leva muito tempo a ser levantado, a ser produzido".A baiana ressaltou a dificuldade em encontrar um local disponível para um show desse porte. “Então, assim, o lugar para receber um show dessa grandeza, dessa grandeza de estrutura mesmo, teria que ser uma área aberta, as casas fechadas não comportam esse show. Poderia fazer em uma casa fechada, mas eu não estaria apresentando o show proposto, e isso era algo que eu não queria. Queria levar ele na íntegra. Estava tudo muito certo, mas em virtude ao tamanho do show, a gente teve que começar os trabalhos com uma certa antecedência, e a chuva começou a castigar e a previsão de chuvas era muito grande”, disse.