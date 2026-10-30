Gil do Vigor chegou atrasado no casamento de Juliette e Kaique - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor chegou atrasado no casamento de Juliette e Kaique Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2026 11:58

Gil do Vigor usou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para justificar o atraso na chegada ao casamento de Juliette e Kaique Cerveny . Padrinho dos noivos, o economista entraria na cerimônia ao lado de Bianca Andrade, mas uma série de imprevistos na viagem de São Paulo até Recife impediram que ele chegasse a tempo.

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"Eu sou um CLT, um trabalhador, eu tenho minha carteira assinada. Lá, em 21, quando perguntaram, eu falei que queria carteirinha assinada, tenho meu FGTS... Todo mês eu olho. Tem que fazer tudo certinho, mas trabalhar aqui na Globo é um privilégio, ainda mais na Ana Maria, eu choro de emoção de poder falar que ela é minha amiga", disse nos Stories.

Ele comentou o sentimento de ter participado de um momento importante na vida da amiga. "Tô muito feliz por ontem e ter celebrado junto com dois seres humanos incríveis. Você ver a felicidade e a Ju trazendo toda a cultura do nordeste. [...] Ela teve o cuidado para que todo mundo pudesse entender a nossa região. Acho que estou sendo muito abençoado pelo universo. Ela sabe de onde a gente veio, sabe que fomos desacreditados muitas vezes no 'Big Brother'".

Em outra publicação, Gil do Vigor relembrou o início da relação com Juliette durante o reality show da TV Globo em 2021. "'Os meus vínculos não são frágeis'. Essa foi uma das coisas que você me ensinou e que eu mais levei para a vida: Garantir que os nossos vínculos sejam fortes o suficiente para resistir a tudo. E você prova isso com as relações que construiu aqui fora. O nosso vínculo é muito especial!", iniciou o texto.

"Desde o momento em que ouvi o seu sotaque naquela casa, eu disse: 'Era esse sotaque que eu estava esperando!' A nossa conexão, os nossos momentos juntos e a força que tivemos que ter fizeram parte de uma história muito bonita. Nós somos a prova de que a educação transforma e muda vidas. E, mesmo que algumas pessoas não gostem de ouvir isso, fazemos questão de reforçar que foi a educação que nos fez vencer", acrescentou.

O economista falou sobre a cerimônia que selou a união da cantora com o atleta de CrossFit. "Ontem, no dia do seu casamento, parei para refletir sobre a admiração que tenho por você e pelo Kaique, alguém que aprendi a gostar e a amar. Foi uma honra estar com vocês, testemunhar esse momento tão mágico e, principalmente, ter sido escolhido para ser padrinho dessa união".

Gil do Vigor também fez uma declaração para Juliette. "Mesmo com toda a ansiedade e aquela vontade de pedir para atrasarem só mais um pouquinho, consegui ouvir a mensagem do padre, os seus votos e os votos do Kaique. E vou guardar esse momento no coração. Saiba que eu te amo, te valorizo e tenho um carinho imenso por você. Que a gente esteja junto para sempre, celebrando as conquistas, os caminhos e a felicidade um do outro", concluiu.