Ana Castela e Jon Vlogs aparecem coladinhos na Disney - Reprodução / X

Ana Castela e Jon Vlogs aparecem coladinhos na DisneyReprodução / X

Publicado 30/10/2026 12:16

A nova aparição aconteceu poucos dias depois de outro episódio que provocou comentários na internet. Na sexta-feira (23), durante uma transmissão ao vivo em um evento de Halloween no parque da Universal, também em Orlando, internautas acreditaram ter identificado o beijo de duas pessoas por meio de sombras projetadas em uma parede.Antes das imagens que despertaram a curiosidade do público, Ana apareceu em uma conversa com Jon. Pouco depois, a câmera mostrou a parede, e alguns seguidores interpretaram as sombras como um suposto beijo entre os dois. O registro ganhou espaço nas redes sociais, mas não confirmou que a cantora e o influenciador tenham se beijado.Diante da repercussão, Jon Vlogs usou o X, antigo Twitter, para ironizar as suspeitas. "Esse negócio de IA tá ficando sério…", escreveu ele, em referência à inteligência artificial. Ana Castela também comentou o assunto nas redes sociais e negou a interpretação dos internautas. "IA: Imagem Amaldiçoada", brincou a sertaneja.Esta não é a primeira vez que os nomes dos dois aparecem associados a rumores de namoro. Desde o início de 2026, Ana e Jon já foram vistos juntos em festas, eventos e viagens. As aparições frequentes despertaram a curiosidade de fãs, que passaram a questionar se a amizade teria se transformado em um relacionamento amoroso.Em fevereiro, após um encontro entre os dois repercutir nas redes sociais, Jon negou qualquer envolvimento romântico com a cantora. Na ocasião, afirmou que eles eram apenas amigos. Apesar da declaração, novas aparições públicas fizeram as especulações voltarem a circular.Ana Castela está solteira desde dezembro de 2025, quando anunciou o fim do namoro com o cantor Zé Felipe. Desde então, a vida amorosa da artista tem sido assunto entre os seguidores. Até o momento, porém, nem Ana nem Jon confirmaram um relacionamento. As imagens registradas nos parques de Orlando mostram a proximidade dos dois, mas não comprovam que exista um romance.