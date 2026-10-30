Reynaldo Gianecchini Reprodução / Instagram
Ao comentar a exposição de sua intimidade, Gianecchini também ressaltou que nem mesmo a existência de um relacionamento significaria que ele teria interesse em torná-lo público. Para o artista, cada pessoa deve ter liberdade para descobrir e falar sobre a própria sexualidade no momento que considerar adequado. Ele ainda recordou as especulações que enfrentou após o término do casamento com a jornalista Marília Gabriela.
Segundo o ator, parte das cobranças para que ele "saísse do armário" partiu da própria comunidade LGBTQIAPN+. Gianecchini afirmou que a pressão desrespeita o processo individual de autoconhecimento e questionou as expectativas impostas a quem não corresponde a determinados padrões de comportamento.
"Querer tirar do armário é uma violência, não respeitar o tempo de cada um. O tempo de cada um tem a ver com as descobertas de cada um. Nem todo mundo já está maduro para entender sobre a própria sexualidade. A comunidade LGBT fala muito das dores dela, mas são os primeiros a atacarem dentro da própria comunidade. Você tem a sua dor e não importa a dor do outro. Você vai atacar ali porque não tem a performance X que você espera que tenha", declarou.
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