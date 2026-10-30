Reynaldo Gianecchini - Reprodução / Instagram

Reynaldo Gianecchini Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2026 14:21

Reynaldo Gianecchini revelou que está solteiro há 12 anos e falou sobre as cobranças que recebe quando o assunto é sua vida amorosa. Conhecido por trabalhos em novelas como "Laços de Família" e "Sete Pecados", o ator afirmou que parte do público espera relatos de romances com homens, mas explicou que não tem as histórias que as pessoas esperam ouvir. O assunto surgiu durante participação no programa "Alt Tabet", no YouTube.

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"As pessoas ficam esperando eu contar romances incríveis que tive com homens. Eu não tenho como contar. Estou solteiro há 12 anos, não estou vivendo romances incríveis. Nem se tivesse, talvez eu não quisesse falar. Esse passo que as pessoas querem ouvir eu não posso dar, eu não tenho o que falar. O que eu posso falar sobre sexualidade é que acho bonito todo mundo olhar e perceber que ela é mais fluida do que você imagina. Para os que têm, claro coragem também de olhar", disse.



Ao comentar a exposição de sua intimidade, Gianecchini também ressaltou que nem mesmo a existência de um relacionamento significaria que ele teria interesse em torná-lo público. Para o artista, cada pessoa deve ter liberdade para descobrir e falar sobre a própria sexualidade no momento que considerar adequado. Ele ainda recordou as especulações que enfrentou após o término do casamento com a jornalista Marília Gabriela.



Segundo o ator, parte das cobranças para que ele "saísse do armário" partiu da própria comunidade LGBTQIAPN+. Gianecchini afirmou que a pressão desrespeita o processo individual de autoconhecimento e questionou as expectativas impostas a quem não corresponde a determinados padrões de comportamento.



"Querer tirar do armário é uma violência, não respeitar o tempo de cada um. O tempo de cada um tem a ver com as descobertas de cada um. Nem todo mundo já está maduro para entender sobre a própria sexualidade. A comunidade LGBT fala muito das dores dela, mas são os primeiros a atacarem dentro da própria comunidade. Você tem a sua dor e não importa a dor do outro. Você vai atacar ali porque não tem a performance X que você espera que tenha", declarou.

