Sabrina Sato e filha, Zoe Reprodução/Instagram
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Em postagem nos Stories do Instagram, ela e a filha aparecem juntas demonstrando animação. A imagem mostra Zoe vestida com uma fantasia da personagem Noiva-Cadáver, protagonista do filme homônimo, dirigido por Tim Burton, usando uma peruca azul, uma coroa de flores, um vestido azul e branco e carregando um buquê.
Na legenda, a apresentadora falou sobre preparação para o Halloween, e agradeceu à maquiadora responsável pela produção. "Bom dia, gente! Hoje é dia de Halloween na escola da Zoe. Escolhemos juntas a fantasia de Noiva-Cadáver, do Tim Burton, e às 6h da manhã, já estávamos a todo vapor na produção! Graças a maquiadora Bibi Vieira", escreveu.
Ela destacou também a importância de ter experiências de vida ao lado da filha, "A gente ama esses preparativos, inventar, se divertir e viver cada detalhe juntas". Ainda nas redes sociais, ela divulgou vídeo da filha arrumada, ao som de música do filme original, e escreveu: “#Halloween”.
Zoe é fruto de relacionamento de Sabrina Sato com o ex-marido, Duda Nagle, de 43 anos, com o qual foi casada por 7 anos, de 2016 a 2023.
Gravidez de Sabrina Sato
A apresentadora espera o primeiro filho com o companheiro, o ator Nicolas Prattes, de 29 anos. O casal anunciou a nova gestação em vídeo publicado nas redes sociais, no dia 22 de junho.
Em registro, narrado por Zoe, filha de Sabrina, a menina revela a novidade: "Todos os dias antes de dormir, eu converso com Papai do Céu. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos e depois eu faço o pedido, o mesmo pedido todos os dias desde quando eu tinha 5 anos. A gente pedia silêncio e esperava que o Papai do Céu escutasse. Agora eu vou contar pra você. A nossa família vai aumentar!”.
Ela, ainda, comemora a gravidez da mãe, “O Zezé vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. É, mãe, você está sempre à frente, né? Gente, minha mãe está grávida!".
Sabrina e Nicolas estão juntos desde o início de 2024, mesmo ano no qual comunicaram noivado para o público. Eles oficializaram a união no ano seguinte, em 2025.
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