Flora Cruz revela cirurgias reparadoras - Reprodução / Instagram

Flora Cruz revela cirurgias reparadorasReprodução / Instagram

Publicado 30/10/2026 15:15

Flora Cruz, de 23 anos, revelou nesta sexta-feira (30) que passou por cirurgias reparadoras após perder 48 kg . A filha caçula de Arlindo Cruz, que morreu em 2025, contou que os procedimentos ocorreram sem complicações e que já se recupera em casa.

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"Realizei um sonho! Depois de eliminar 48 kg, chegou a hora das cirurgias reparadoras! Tudo correu bem, já estou em casa, e muito feliz e pronta pra mostrar todas as fases desse pós para vocês! Se permitem eu me apresentar, agora é Flora 2.0 (risos)", escreveu no Instagram.



A ex-participante de "A Fazenda" também contou que recebe o apoio da mãe, Babi Cruz, durante o pós-operatório. Na publicação, ela agradeceu ao médico responsável pelo procedimento e celebrou a nova etapa de sua vida.



"Gratidão ao meu médico, que fez com que eu me sentisse confortável e confiante para esse dia! Agora estou aqui, sendo cuidadinha por mamãe e curtindo essa nova fase já", completou.



Dias antes de revelar as cirurgias, Flora compartilhou um vídeo sobre as dificuldades que enfrentou durante o processo de emagrecimento. Entre os assuntos abordados estavam a relação com o espelho, a flacidez, as comparações com outras mulheres e a necessidade de trocar as roupas após a mudança no corpo. Mesmo diante dos comentários positivos, ela disse que não se reconhece completamente.



"Essas são as coisas que ninguém te conta sobre emagrecer. Não reconhecer o real emagrecimento, gente, é dolorido, porque todo mundo fala que emagreci muito, que diminuí muito, que a minha barriga diminuiu, que meu braço diminuiu, que meu rosto está mais fino, só que eu ainda olho no espelho e não consigo achar isso tudo", desabafou.



A influenciadora explicou que, apesar dos resultados visíveis e da redução das medidas, ainda sente dificuldade para perceber as próprias mudanças. Ela citou a diferença na cintura como exemplo da distância entre os números e a imagem que tem de si mesma.



"As medidas estão aí dizendo. Em um mês, agora, eu perdi sete centímetros de cintura, e eu ainda não consigo acreditar realmente nisso. Toda vez que eu me olho no espelho, eu me acho ainda com 50 quilos a mais. Isso é coisa da nossa cabeça, por isso façam terapia", aconselhou.

