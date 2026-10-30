Victória Miranda e Luan Pereira estão à espera do primeiro filhoReprodução / Instagram

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Mylena Moura
Victória Miranda mostrou nas redes socias, na tarde desta quarta-feira (30), um compilado de novos registros da rotina, incluindo detalhes da gestação. A influenciadora está à espera do primeiro filho com o cantor Luan Pereira.
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Victória Miranda mostrou o ultrassom do primeiro filho com Luan Pereira - Reprodução / Instagram
Victória Miranda está grávida de Luan Pereira - Reprodução / Instagram
Victória Miranda e Luan Pereira anunciaram a gravidez do primogênito - Reprodução / Instagram
Victória Miranda e Luan Pereira estão à espera do primeiro filho - Reprodução / Instagram
Luan Pereira posou abraçado com ursinho de pelúcia - Reprodução / Instagram
Victória Miranda fez selfie no carro - Reprodução / Instagram
Victória Miranda e Luan Pereira no camarim - Reprodução / Instagram
"Um dump para vocês da minha galeria recente que eu estava doida para postar", escreveu Victória, na legenda da publicação. Na sequência de fotos, a influenciadora mostrou a barriguinha de gravidez e o momento que realizou o ultrassom. Luan não esteve presente no consultório, mas acompanhou o exame - que mostra o bebê e os batimentos cardíacos - por chamada de vídeo.
Ela também resgatou cliques ao lado do namorado, incluindo o momento que o casal anunciou a espera do primogênito durante a gravação do novo DVD do sertanejo, "Eu Te Amo Rodeio", realizada na Vila Country, em São Paulo.
Nos comentários, o dono do hit "Dentro da Hilux" se derreteu. "Seremos os melhores pais do mundo. Glória a Deus por você e pelo seu ventre que carrega um pedaço de nós, resultado do amor mais puro e verdadeiro que vem dos céus."

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Nesta quinta, a influenciadora utilizou a mesma rede social para comunicar a gravidez. "Que privilégio viver o que um dia foi oração. Deus nos confiou o presente mais lindo, um pedacinho do nosso amor que já transformou nossas vidas para sempre. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'. Salmos 127:3", disse ela, na ocasião.
A influenciadora comentou a felicidade com a primeira gravidez. "Você ainda nem chegou aos nossos braços, mas já ocupa o lugar mais bonito dos nossos corações. Nosso maior presente está a caminho, e com ele nasce uma nova versão de nós."
Os rumores do affair entre a Victória e Luan iniciaram em agosto de 2025. Dois meses depois, o casal viajou para o Chile, oficializando para os seguidores o romance. Eles ficaram noivos em dezembro de 2025, durante um pedido de casamento intimista, e já dividiam a mesma casa em Londrina, no Paraná.
Em julho, o casal comunicou o término do relacionamento. Os dois confirmaram a reconciliação durante viagem para Jericoacoara, no Ceará, no mesmo mês. Na ocasião, a influenciadora apareceu no fundo de um vídeo enquanto o artista cantava.

DVD

O novo DVD do artista conta com 16 faixas inéditas e marca uma virada na carreira do artista. Conhecido como um dos expoentes do "agronejo", o cantor aposta em uma sonoridade mais romântica e próxima do sertanejo tradicional. O projeto reuniu participações de Murilo Huff, Panda, Mariana Fagundes, Diego & Victor Hugo, Filho do Piseiro e Heitor Santos.