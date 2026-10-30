Victória Miranda e Luan Pereira estão à espera do primeiro filhoReprodução / Instagram
Victória Miranda mostra ultrassom do bebê com Luan Pereira
Influenciadora digital e o cantor sertanejo anunciaram a espera do primeiro filho nas redes sociais, nesta quinta-feira (29)
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