Renato AragãoReprodução / Instagram
A decisão foi tomada na terça-feira (27) pela juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Segundo o processo, o artista foi citado sobre a cobrança, mas não pagou o valor. Por isso, a magistrada autorizou o avanço da execução fiscal.
Um oficial de Justiça deverá ir ao endereço para identificar o bem, realizar a penhora e avaliar a propriedade. Após a intimação formal, Renato terá 30 dias para contestar a cobrança por meio de embargos à execução. A ordem também prevê a intimação de sua mulher, Lilian Taranto, e aponta o próprio humorista como depositário do bem durante o processo.
A decisão não significa que a mansão já tenha sido leiloada ou que o humorista tenha perdido o imóvel. O documento ainda orienta sobre a possibilidade de quitar ou parcelar o débito pelo Carioca Digital ou nos postos da Secretaria Municipal de Fazenda.
Mansão tem heliponto e campo de futebol
No primeiro piso, há uma sala de estar com mais de 100 metros quadrados, biblioteca, dois escritórios, bar, adega, sala de jantar, sala de costura, chapelaria e cozinha com móveis planejados. O segundo andar abriga quatro suítes. A principal possui closet e banheiro com hidromassagem. A área externa também inclui churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, pomar e jardins com paisagismo.
Em nota, a Procuradoria do Município do Rio confirmou que os valores do IPTU permanecem em aberto. Já a assessoria de Renato Aragão informou que "o débito mencionado nas recentes publicações será integralmente quitado."
"O caso está sendo devidamente acompanhado por seus advogados, que estão adotando todas as providências necessárias para a regularização da situação", acrescentou o comunicado divulgado pela equipe do artista ao g1.
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