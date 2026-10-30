Margareth Serrão desmentiu ajuda de Marcia Sensitiva para arranjar namorado - Reprodução / Instagram

Margareth Serrão desmentiu ajuda de Marcia Sensitiva para arranjar namoradoReprodução / Instagram

Publicado 30/10/2026 17:47

Margareth Serrão , de 60 anos, utilizou os stories do Instagram, nesta quinta-feira (29), para desmentir Marcia Sensitiva após a médium afirmar que a mãe de Virginia Fonseca a procurou para arrumar um namorado. A "Poderosa do Cerrado", do Globoplay, no entanto, falou que não precisa de ninguém para encontrar um amor, destacou a "fila" de pretendentes e revelou um novo affair.

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"Oi, amigas. Está rolando aí na internet que a Marcia Sensitiva falou que eu a procurei para arrumar um namorado [risos]. Eu não preciso de ninguém para arrumar namorado para mim, não, tá? Se eu te mostrar a fila você cai de costas", falou a influenciadora digital.

Em seguida, disse que encontrou Marcia pela primeira durante a participação no antigo programa da filha, "Sabadou com Virginia", do SBT. Na ocasião, Margareth estava em um relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento. "E mesmo porque quando a conheci, que nós gravamos juntas 'Sabadou', eu estava namorando."

Margareth ainda contou que está vivendo um romance e ressaltou a fé católica. "E outra, eu estou vivendo um momento delicioso e maravilhoso com uma pessoa. Solteira, sim. Sozinha, nunca. Para com isso que é feio. E com todo o respeito pela Santa que você mencionou, mas todo mundo sabe que eu sou devota à Nossa Senhora [Aparecida] e o nome dela é Maria. Para com isso, amiga. Você não precisa disso, não. E só estou vindo esclarecer porque se uma mentira não esclarecida, ela vira verdade. Para com isso, isso é feio", concluiu ela.

Pronunciamento de Marcia

Após a repercussão, Marcia se pronunciou nos comentários de uma publicação nas redes. "Não foi uma consulta particular. Eu e a Margareth nos encontramos pelos corredores, tivemos uma conversa descontraída e eu dei uma dica de banho para ajudar nos caminhos do amor. Afinal, quem não quer dar aquela forcinha para o coração? Não houve atendimento particular ou consulta… Foi apenas uma troca espontânea", explicou a apresentadora.

'Ela queria um namorado'

O assunto veio à tona durante a participação de Marcia no programa "Melhor da Tarde", da Band, nesta quinta. Ao ser questionada pelos apresentadores Thiago Pasqualotto, Leo Dias e Cris Flores sobre uma suposta consulta com Margareth, a médium tentou desconversar.

No entanto, em meio ao clima descontraído, ela alegou: "Ela [Margareth] queria um namorado". Marcia chegou a dizer que Margareth é filha de Iemanjá, divindade de religiões de matriz africana, conhecida como Rainha dos Mares.

Relacionamentos

Margareth e Danilo tornaram o namoro público em fevereiro do ano passado. O músico costumava aparecer com frequência nas redes da mãe de Virginia desde o início da relação. Em novembro, Margareth chegou a rebater críticas direcionadas ao então namorado, que até foi chamado de "interesseiro".

No entanto, em dezembro deste mesmo ano, a influenciadora anunciou o término da relação. Ela destacou que o fim ocorreu de maneira "amigável e respeitosa" e pediu a compreensão dos seguidores. Até então, esse foi o único relacionamento que a empresária tornou público desde a morte do marido, Mário Serrão, aos 72 anos, em setembro de 2021. Além de Virginia, eles tiveram outro filho, William Gusmão.