Noivos, Renata Saldanha e Maike Allan estão à espera do primogênito - Reprodução de vídeo / Instagram

Noivos, Renata Saldanha e Maike Allan estão à espera do primogênitoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/10/2026 18:45

A família aumentou! Renata Saldanha e Maike Allan surpreenderam os seguidores, no início da noite desta sexta-feira (30), ao anunciarem nas redes sociais a espera do primeiro filho. O casal - que se conheceu durante o "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, no qual a bailarina foi a grande campeã - noivou recentemente.

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Prestes a subirem ao altar, os dois realizaram um ensaio de pré-casamento na Praia de Morro Branco, em Beberibe, Ceará. Durante os registros, o casal segurou sapatinhos de bebê, indicando a primeira gravidez. Renata falou sobre o momento especial:

"Existem momentos que a gente sonha, outros que a vida prepara e alguns que chegam para transformar tudo. Nosso pré-wedding já seria a lembrança de um dos capítulos mais bonitos da nossa história. Mas, dessa vez, guardamos um segredo que tornou tudo ainda mais especial: não somos mais dois sonhando com o futuro. Agora, somos três."



Por fim, ressaltou o amor pelo primogênito. "No meio de tantos planos, promessas e sonhos compartilhados, descobrimos que o amor também tinha preparado um novo caminho para nós. Nosso maior presente já está a caminho. E que privilégio é poder viver, registrar e dividir com vocês o começo dessa nova história. Vem aí o nosso maior amor", concluiu a ex-BBB.

Pedido de casamento

No dia 8 de outubro, Maike pediu a bailarina em casamento durante uma viagem em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Durante o momento especial, o casal estava em uma cabana isolada na natureza. A novidade também foi compartilhada pelo casal em uma publicação conjunta nas redes.

"Que a gente continue se escolhendo todos os dias da nossa vida. Hoje começa oficialmente o nosso para sempre, pequena. Eu te amo!", escreveu o rapaz. "Te amo e diria 'sim' mil vezes! Que Deus abençoe a gente e que Ele seja nosso elo eterno!", declarou Renata, na ocasião.

Outros nomes que também já passaram pelo reality show deixaram mensagens parabenizando o casal. "Sejam muito muito muito felizes!!! Estarei sempre com vocês, torcendo e querendo bem!", afirmou Eva Pacheco. "Parabéns casal! Deus abençoe muito vocês sempre", desejou Gui Napolitano. "Que lindos!!! Parabéns! Que Deus abençoe vocês sempre, iluminando cada passo dessa linda caminhada. Boas vibrações!!!", comentou Diogo Almeida. "Eita! Parabéns", felicitou César Black.

Milionária

Meses após vencer o programa, a ex-BBB revelou que ainda não tinha mexido no valor conquistado. "De fato, a gente não parou para comprar nada. Os sonhos são muito grandes. Por exemplo, eu quero dar uma casa para a minha mãe, mas ainda estou me preparando. Já recebi, mas só gastamos com coisas urgentes que a gente estava sem", contou.



