Tati Machado e Bruno Monteiro mostraram o quarto do bebê, Rafael - Reprodução de vídeo / Instagram

Tati Machado e Bruno Monteiro mostraram o quarto do bebê, RafaelReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/10/2026 20:25

Na reta final da gestação, Tati Machado compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (30), registros do quarto do bebê, na casa em São Paulo. O neném - que se chamará Rafael - é fruto do casamento com o diretor de fotografia Bruno Monteiro.

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"Nós dois e o nosso sol. Vem conhecer o quartinho do Rafael", escreveu a integrante do "Saia Justa", do GNT, na legenda da publicação. "Tudo aqui é um sonho e a gente pode começar contando a ideia desse tema", disse Tati, que está grávida de 27 semanas.



O fotógrafo complementou, explicando a ideia do tema ao mencionar - sem entrar em detalhes - a perda do primeiro filho do casal, que se chamava Rael. "Quando tivemos essa ideia de fazer um quarto para o Rafa, já veio essa ideia do sol, do novo dia, do recomeço e da gente ressignificar tudo também". A apresentadora revelou os significados por trás das escolhas:



"Quando você entra no quarto, a primeira coisa que dá de cara é com esse super painel de sol. Também tem um significado muito grande para a gente. Nós temos uma casa na serra do Rio de Janeiro que é o nosso refúgio. Nossa fuga é sempre para lá e a gente queria, de alguma maneira, importar esse sol e nascer do sol que vemos na nossa casa para cá."

Aquarela com 13 pássaros dourados na parede também fizeram parte do quartinho do bebê. "É um número muito importante. Para muita gente, tem um significado ruim, mas para a gente, pelo contrário. 13 é o dia que comemoramos o nosso relacionamento e 13 é o dia que o Rael nasceu. Então, de alguma maneira, ele está aqui com a gente", afirmou Tati.

O quarto - em tons de branco com detalhes em amarelo e verde claro - contou com espelho feito sob medida, enxoval bordado, pendentes de sol e mais elementos inspirados no tema.

O casal também agradeceu o apoio que receberam dos seguidores em meio aos momentos difíceis que enfrentaram. "Obrigada pelo carinho", expressou a apresentadora. Em maio de 2025, Tati sofreu uma perda gestacional. O primogênito do casal morreu na 33ª semana de gravidez.

Na noite de domingo (25), ela mostrou os preparativos para a chegada do neném ao passar as roupinhas de Rafael. Além disso, Tati planejou os próximos passos da organização, com o objetivo de deixar tudo ajeitado para a chegada do bebê.

Despedida temporária do 'Saia Justa'

Nesta quarta, Tati foi às lágrimas ao se despedir temporariamente do "Saia Justa". A a apresentadora deixou a atração antes do fim da temporada para se dedicar à reta final da gestação. Durante o programa, ela recebeu homenagens das colegas Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Juliette.

A apresentadora falou sobre os sentimentos que cercam a chegada do bebê. "No começo, quando voltei a aparecer aqui, era engraçado, porque não me reconhecia muito quando me assistia e agora me reconheço. Estou muito feliz, morrendo de medo, claro, e acho que só vou estar completamente realizada quando conseguir que ele [Rafael] esteja aqui comigo, no meu colo", declarou.



Emocionada, Tati também agradeceu pelo apoio que recebeu no programa após a perda. "Gente do céu, eu só posso agradecer. Esse sofá aqui também cooperou para... É forte a palavra, mas é a que está vindo a minha cabeça: para a minha salvação. Vocês foram incríveis", afirmou.

