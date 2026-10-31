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Famosos curtem festa de Halloween em São Paulo; veja fotos
Celebridades

Famosos curtem festa de Halloween em São Paulo; veja fotos

Nattan e Rafa Kalimann capricharam nas fantasias e se vestiram, respectivamente, de 'Edward Mãos de Tesoura' e Kim Boggs do filme de 1990

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Mylena Moura
Nattan e Rafa Kalimann capricharam nas fantasias para festa de Halloween
Rafa Kalimann se vestiu de Kim Boggs, personagem do clássico filme de 1990
Nattan se fantasiou de \'Edward Mãos de Tesoura\'
Nattan fez participação especial no show de Xand Avião
Xand Avião se apresentou na festa de Halloween em São Paulo
Show de Xand Avião contou com cenário inspirado no Dia das Bruxas
Matheus & Kauan cantaram sucessos no palco
Léo Foguete se apresentou em festa de Halloween
Xand Avião foi clicado na entrada do evento
Gkay se vestiu de diabinha
Gkay e Mileide Mihaile na festa de Dia das Bruxas em São Paulo
De vestidinho preto, Mileide Mihaile posou para fotos
Jordana Morais se divertiu em evento
Lucas Souza curtiu festa de Dia das Bruxas
Vivi Wanderley aproveitou festa de Halloween
Duda Guerra optou por não se fantasiar em festa Halloween
João Hilbert aproveitou festa ao lado de amigos
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Doces ou travessuras? Vários famosos aproveitaram uma festa de Halloween em São Paulo, na noite desta sexta-feira (30). Na véspera do Dia das Bruxas, celebrado neste sábado (31), as personalidades se fantasiaram e curtiram diferentes atrações.
Leia mais: Famosos capricham nas fantasias para baile de Halloween em São Paulo
O evento - criado por Xand Avião - também contou com shows de Matheus & Kauan, Léo Foguete, Oboé Set e participação especial de Nattan. O dono do sucesso "Morena", inclusive, caprichou na fantasia ao lado da namorada, Rafa Kalimann. O artista e a influenciadora digital se vestiram, respectivamente, de "Edward Mãos de Tesoura" e Kim Boggs, personagens do clássico filme dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp de 1990.
Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, também se dedicou. A influenciadora se fantasiou de diabinha, com direito a corpo pintado de vermelho e chifres. Já a rainha de bateria da Unidos de Tijuca, Mileide Mihaile, optou apenas por um vestido de veludo all black (todo preto).
As influenciadoras Vivi Wanderley e Duda Guerra; a ex-BBB Jordana Morais; o ex-'A Fazenda' Lucas Souza e o modelo João Hilbert também curtiram a festa, que misturou música, cenografia, performances e fantasia.

Baile de Halloween

Na última semana, a sétima edição do Baile de Halloween da Sephora reuniu personalidades no Hotel Unique, na capital paulista. Na edição deste ano, o evento teve como tema "As Sombras da Floresta". Entre os destaques da noite, Bianca Andrade, que completou 32 anos na mesma data, escolheu uma fantasia de boto-cor-de-rosa. A influenciadora usou um macacão de látex rosa, com nadadeiras nas costas e um adereço na cabeça, em referência à lenda do folclore brasileiro.
Tati Machado também chamou atenção com uma produção inspirada na lua. A apresentadora deixou o barrigão de gravidez à mostra com a fantasia escolhida para a ocasião.

Outra famosa que buscou inspiração no folclore brasileiro foi Vivi, que se transformou no Boitatá. Para representar a serpente de fogo, ela apostou em um vestido de látex com textura de cobra, detalhes que remetem às chamas e um adereço na cabeça.
Outra famosa que buscou inspiração no folclore brasileiro foi Vivi, que se transformou no Boitatá. Para representar a serpente de fogo, ela apostou em um vestido de látex com textura de cobra, detalhes que remetem às chamas e um adereço na cabeça.

Sabrina Sato, Gloria Groove e Iza foram escolhidas como madrinhas desta edição, enquanto Pedro Sampaio assumiu o posto de padrinho. Franciny Ehlke ficou responsável pela apresentação da festa, e Juliette participou como embaixadora.
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