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Famosos curtem festa de Halloween em São Paulo; veja fotos
Nattan e Rafa Kalimann capricharam nas fantasias e se vestiram, respectivamente, de 'Edward Mãos de Tesoura' e Kim Boggs do filme de 1990
Doces ou travessuras? Vários famosos aproveitaram uma festa de Halloween em São Paulo, na noite desta sexta-feira (30). Na véspera do Dia das Bruxas, celebrado neste sábado (31), as personalidades se fantasiaram e curtiram diferentes atrações.
O evento - criado por Xand Avião - também contou com shows de Matheus & Kauan, Léo Foguete, Oboé Set e participação especial de Nattan. O dono do sucesso "Morena", inclusive, caprichou na fantasia ao lado da namorada, Rafa Kalimann. O artista e a influenciadora digital se vestiram, respectivamente, de "Edward Mãos de Tesoura" e Kim Boggs, personagens do clássico filme dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp de 1990.
Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, também se dedicou. A influenciadora se fantasiou de diabinha, com direito a corpo pintado de vermelho e chifres. Já a rainha de bateria da Unidos de Tijuca, Mileide Mihaile, optou apenas por um vestido de veludo all black (todo preto).
As influenciadoras Vivi Wanderley e Duda Guerra; a ex-BBB Jordana Morais; o ex-'A Fazenda' Lucas Souza e o modelo João Hilbert também curtiram a festa, que misturou música, cenografia, performances e fantasia.
Baile de Halloween
Na última semana, a sétima edição do Baile de Halloween da Sephora reuniu personalidades no Hotel Unique, na capital paulista. Na edição deste ano, o evento teve como tema "As Sombras da Floresta". Entre os destaques da noite, Bianca Andrade, que completou 32 anos na mesma data, escolheu uma fantasia de boto-cor-de-rosa. A influenciadora usou um macacão de látex rosa, com nadadeiras nas costas e um adereço na cabeça, em referência à lenda do folclore brasileiro.
Tati Machado também chamou atenção com uma produção inspirada na lua. A apresentadora deixou o barrigão de gravidez à mostra com a fantasia escolhida para a ocasião.
Outra famosa que buscou inspiração no folclore brasileiro foi Vivi, que se transformou no Boitatá. Para representar a serpente de fogo, ela apostou em um vestido de látex com textura de cobra, detalhes que remetem às chamas e um adereço na cabeça.
Outra famosa que buscou inspiração no folclore brasileiro foi Vivi, que se transformou no Boitatá. Para representar a serpente de fogo, ela apostou em um vestido de látex com textura de cobra, detalhes que remetem às chamas e um adereço na cabeça.
Outra famosa que buscou inspiração no folclore brasileiro foi Vivi, que se transformou no Boitatá. Para representar a serpente de fogo, ela apostou em um vestido de látex com textura de cobra, detalhes que remetem às chamas e um adereço na cabeça.
Sabrina Sato, Gloria Groove e Iza foram escolhidas como madrinhas desta edição, enquanto Pedro Sampaio assumiu o posto de padrinho. Franciny Ehlke ficou responsável pela apresentação da festa, e Juliette participou como embaixadora.
Sabrina Sato, Gloria Groove e Iza foram escolhidas como madrinhas desta edição, enquanto Pedro Sampaio assumiu o posto de padrinho. Franciny Ehlke ficou responsável pela apresentação da festa, e Juliette participou como embaixadora.
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