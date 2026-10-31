Virginia Fonseca se fantasia de coelhinha em Nova Iorque - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca se fantasia de coelhinha em Nova IorqueReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2026 13:02

Virginia Fonseca , de 27 anos, entrou no clima de Halloween durante a viagem a Nova Iorque, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (30). A influenciadora digital se fantasiou de coelhinha, recebendo reações, inclusive de famosos.

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Para compor o look de Dia das Bruxas, a empresária apostou em orelhinhas, corset com plumas, meia-calça - em tons de rosa -, salto transparente e maquiagem que imitava o focinho do animal. Virginia posou para cliques em cima de uma cama.

A publicação repercutiu. Jogador de futebol do time Shakhtar Donetsk, Kauã Elias deixou um 'emoji' de coração, surpreendendo os internautas. "Está linda como sempre", elogiou a mãe, Margareth Serrão. "A mais linda", comentou uma seguidora. "Lindíssima", disse outra pessoa.

A noite, no entanto, não durou muito. Devido ao cansaço, a influenciadora se despediu dos amigos - Hebert Gomes, Duda Freire, Tati Barbieri e Yasmim Matos - e foi dormir. "Acredite se quiser, já estou no hotel. Gente, hoje eu estou acabadíssima. Só fui jantar e a galera foi para a balada", afirmou a loira, nos stories do Instagram.

Saiba mais

Virginia está aproveitando uma temporada nos EUA. A empresária chegou a se hospedar no apartamento dos ex-marido, Zé Felipe, em Miami, na Flórida. A influenciadora e o cantor colocaram um ponto final no casamento em maio do ano passado. O ex-casal é pai de Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 1. De biquíni, ela posou para cliques na sacada do imóvel.

Zé Felipe comprou o imóvel recentemente e já explicou que a aquisição não representa uma mudança definitiva para os Estados Unidos. Segundo o cantor, a ideia é dividir a rotina entre a residência em Goiânia, em Goiás, e o endereço em Miami.



A viagem de Virginia também movimentou as redes por outros motivos. Durante a passagem pela cidade americana, ela compartilhou registros de festas e baladas. Em uma das publicações, apareceu com notas de dólar na calcinha, cena que dividiu opiniões.



Silvia Abravanel, inclusive, detonou a influenciadora nos comentários de uma publicação, sugerindo que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, ficasse com a guarda dos netos. "Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças porque a própria mãe dela é da mesma linhagem", mencionando a mãe de Virginia, Margareth Serrão.



Um internauta comentou: "Ela [Virginia] está irreconhecível". Silvia, então, respondeu, sem medir palavras: "Não mesmo! Apenas está colocando as asas de fora e esfregando na cara de todos o que ela sempre foi! Primeiro colhe o maior número de seguidores usando máscara. Depois que conseguiu, arranca a máscara e mostra a verdadeira face. Mas já será tarde demais", escreveu ela.



Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou um pronunciamento feito pela sua agência, sem citar nomes. "É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes. Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites. Nenhuma discordância justifica colocar em dúvida a capacidade de uma mãe de cuidar e amar seus filhos."