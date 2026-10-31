Luan Pereira e Victória Miranda celebram gravidez com novas fotos - Reprodução / Instagram

Luan Pereira e Victória Miranda celebram gravidez com novas fotosReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2026 14:41

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A nova publicação reuniu outros registros do momento especial vivido pelos futuros pais. Nos comentários, fãs e seguidores celebraram as imagens e deixaram mensagens de carinho ao casal, que espera o primeiro filho.A gravidez foi anunciada durante a gravação do novo DVD de Luan, realizada no Vila Country, em São Paulo. Na ocasião, o cantor compartilhou a notícia com o público presente no evento. Já na madrugada de quinta-feira (29), Victória usou as redes sociais para falar sobre a gestação e a felicidade com a chegada do bebê."Que privilégio viver o que um dia foi oração. Deus nos confiou o presente mais lindo, um pedacinho do nosso amor que já transformou nossas vidas para sempre. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'. Salmos 127:3", escreveu.A influenciadora também fez uma declaração ao primeiro filho. "Você ainda nem chegou aos nossos braços, mas já ocupa o lugar mais bonito dos nossos corações. Nosso maior presente está a caminho, e com ele nasce uma nova versão de nós", afirmou.Na ocasião, amigos famosos comemoraram a notícia. "Deus abençoe vocês!", comentou Ana Castela. "Meus nenéns vão ter bebê", brincou Manu Bahtidão. "Tão lindos!!!! Que venha com muita saúde... felicidades", desejou Antonela Braga. "Que benção, meu irmão!! Que Deus abençoe sempre", disse Alvaro.Relembre o relacionamentoOs rumores de um romance entre Luan e Victória começaram em agosto de 2025. Dois meses depois, o casal assumiu o namoro durante uma viagem ao Chile. Em dezembro do mesmo ano, o sertanejo pediu a influenciadora em casamento em uma ocasião intimista. Os dois também passaram a morar juntos em Londrina, no Paraná.Em julho deste ano, os dois anunciaram o fim do relacionamento, mas a separação durou pouco. Ainda no mesmo mês, confirmaram a reconciliação durante uma viagem a Jericoacoara, no Ceará. Na ocasião, Victória apareceu ao fundo de um vídeo enquanto o artista cantava.