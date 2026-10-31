Xuxa e a filha, Sasha - Clayton Felizardo / Brazil News

Xuxa e a filha, SashaClayton Felizardo / Brazil News

Publicado 31/10/2026 14:55

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"Para vocês verem que o meu desejo de ser 'Vovuxa' vem de bastante tempo", escreveu a 'rainha dos baixinhos', na legenda da publicação. A apresentadora mostrou um trecho do programa "Xuxa Park", da TV Globo, em julho de 1999.

Na ocasião, Xuxa refletiu sobre a maternidade, afirmando que já pensava no momento em que a herdeira anunciasse a gravidez. "Falta só três dias para a Sasha fazer um aninho. E neste um ano eu descobri que a gente aprende a ser mãe um pouquinho todos os dias. Eu fico imaginando o que é ser avó, gente."

Nos comentários, o genro reagiu. "Eu não era nem nascido e você já queria ser avó [risos] Muito bom", brincou João Lucas. O artista e a estilista iniciaram o relacionamento em abril de 2020. Em novembro do ano seguinte, os dois oficializaram a união com uma cerimônia intimista. Sasha é fruto do antigo relacionamento de Xuxa com Luciano Szafir.

O ator também celebrou a chegada de um novo membro na família. "Parabéns dilhota e João! Quanta alegria pela frente. Que tenha toda saúde do mundo. E o próximo, vem quando? Calma, brincadeira. Amo vocês. A vida muda agora, se preparem para o maior amor do mundo. Amo vocês. Beijos do vovô", disse Zsafir.

Desejo de ser avó

Meses antes do anúncio, Xuxa Meneghel já havia comentado publicamente o desejo de ter um neto. Durante o segundo show da turnê de despedida “Xuxa – O Último Voo da Nave”, realizado na noite de sexta-feira (31), em São Paulo, a apresentadora fez brincadeira ao ver Bruna Marquezine e Shawn Mendes no telão.



Na ocasião, Xuxa também citou Sasha e João Lucas. “Te amo, Sah. Bru, Shawn, João! Bruna, eu também quero um netinho. Tá, Bruna? Sem pressão. Tia Xuxa ama”, disse.



A fala aconteceu durante o espetáculo, que marcou a segunda apresentação da turnê no Nubank Parque e estava com ingressos esgotados. Bruna, Shawn, Sasha e João estavam entre os presentes na plateia.





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O casal anunciou a primeira gravidez nesta quinta (27). Os dois publicaram nas redes um carrossel de fotos com os dois cachorros de estimação do casal, mostrando o primeiro ultrassom do bebê. No primeiro registro, Sasha e João apareceram se beijando atrás do primeiro ultrassom do bebê. Em outro clique, os bichinhos de estimação também fizeram parte do momento especial. O casal, no entanto, não informou o sexo, o nome escolhido ou a previsão de nascimento do bebê.