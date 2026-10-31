Dona Ruth e Marília Mendonça - Reprodução / Instagram

Dona Ruth e Marília MendonçaReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2026 17:53 | Atualizado 31/10/2026 18:05

"Eu queria fazer um pedido com muito carinho para vocês, para que não fiquem postando o velório, o acidente, porque mesmo que vocês façam com a intenção de homenagear, machuca muito", afirmou.Dentro de um carro, Ruth Moreira falou sobre a dificuldade de enfrentar o período que antecede 5 de novembro, data da tragédia. Segundo ela, a saudade e a tristeza ficam ainda mais presentes nesta época do ano. Por isso, rever fotografias relacionadas à morte de Marília torna os dias mais dolorosos."Aqui é o pedido de uma mãe que sofre todos os dias, porque eu perdi um pedaço de mim. Então eu não sei se é uma forma que vocês usam para homenagear. Não creio que fazem por mal, mas isso faz muito mal para mim e para a minha família", desabafou.Dona Ruth destacou que entende o carinho dos admiradores pela cantora e não acredita que as publicações tenham a intenção de ferir os familiares. Ainda assim, reforçou o pedido para que as homenagens não tragam de volta imagens daquele momento.Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos. A artista viajava de Goiânia, em Goiás, para Minas Gerais, onde faria um show em Caratinga. A aeronave caiu em uma área rural de Piedade de Caratinga, pouco antes de chegar ao destino.Além da sertaneja, morreram o tio dela, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o copiloto. Nenhuma das cinco pessoas a bordo sobreviveu ao acidente.Conhecida como "Rainha da Sofrência", Marília foi uma das principais vozes do sertanejo brasileiro. Canções como "Infiel", "Eu Sei de Cor" e "Todo Mundo Vai Sofrer" marcaram sua carreira e continuam presentes no repertório de fãs.Em outubro, a trajetória da artista ganhou uma série documental no Prime Video, "Marília Mendonça: Sentimento Louco", com registros e depoimentos sobre sua vida pessoal e profissional. A produção revisita a história da cantora, cuja obra permanece como referência para o público e para outras mulheres do sertanejo.