Carlos Alberto de Nóbrega e a mulher Renata Domingues - Reprodução / Instagram

Carlos Alberto de Nóbrega e a mulher Renata DominguesReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2026 18:47 | Atualizado 31/10/2026 18:48

"Gente, estava aqui ouvindo e vendo. Tem um monte de gente me mandando mensagem perguntando se o Carlos Alberto morreu", relatou Renata, surpresa com a repercussão da notícia falsa.Ela tratou de tranquilizar o público e garantiu que o apresentador estava bem, em casa. "Não! Ele está aqui em casa, no escritório, e está tudo bem. É tudo mentira, gente. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet", afirmou.O episódio ocorreu poucos dias depois de Carlos Alberto receber alta hospitalar. No dia 23 de outubro, o apresentador deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após uma cirurgia para implantar um marcapasso cardíaco. O procedimento foi realizado no dia 20.Segundo as informações divulgadas sobre seu estado de saúde, o humorista contraiu o vírus Coxsackie tipo 2, que agravou um quadro de insuficiência cardíaca preexistente. Diante da situação, a equipe médica optou pela colocação do dispositivo, usado para ajudar a regular os batimentos do coração.Após a alta, Carlos Alberto voltou para casa e encontrou mudanças na residência. Durante o período de internação, o imóvel passou por uma reforma e ganhou uma nova decoração. Uma das novidades foi a instalação de um elevador.O veterano mostrou os novos espaços da mansão e apareceu bem-disposto ao retornar ao lar. Ele também retomou o trabalho à frente de "A Praça É Nossa", humorístico do SBT do qual é apresentador.Desde a cirurgia, o estado de saúde de Carlos Alberto virou assunto entre fãs e seguidores do casal. A passagem pelo hospital e a colocação do marcapasso foram divulgadas publicamente, assim como a alta médica e seu reencontro com a casa reformada.