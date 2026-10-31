Fran Gil homenageia Preta Gil ao cantar com a filha de 10 anosReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Francisco Gil dividiu o palco com a filha, Sol de Maria, de 10 anos, durante o Rock the Mountain, neste sábado (31), em Itaipava, na Região Serrana do Rio. Pai e filha cantaram "Sinais de Fogo", sucesso de Preta Gil, mãe do músico e avó da menina, que morreu em julho de 2025. O público acompanhou a apresentação e fez coro durante a homenagem.
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"Vou tentar segurar essa onda, porque vou buscar uma pessoa para a gente terminar esse show lá em cima, para a gente poder vibrar juntos. Muito barulho para a minha filha, Sol de Maria", disse o músico antes de receber a menina no palco.

A participação de Sol aconteceu na estreia do show de "Onda", novo trabalho solo de Fran, lançado em setembro. No palco Floresta Vivo, o artista apresentou músicas do álbum, entre elas "Eu Canto", "Mancha de Dendê", "Meu Jeito" e "Deixar Você". O projeto também presta homenagem à mãe do cantor, que morreu aos 50 anos.

Nos registros da apresentação, os dois aparecem frente a frente, com os microfones nas mãos, e trocam sorrisos durante a canção. A música, que marcou a carreira de Preta, ganhou uma nova interpretação com a participação da neta da artista. O momento reuniu, no mesmo palco, duas gerações da família Gil.

Sol de Maria é fruto do antigo relacionamento de Fran com a modelo Laura Fernandez. A menina, bisneta de Gilberto Gil, já havia mostrado afinidade com a música em momentos ao lado do pai. No documentário "Meu Nome é Preta", disponível no Globoplay, ela também interpreta "Sinais de Fogo", sucesso da avó.

Além da carreira solo, Fran integra o grupo Gilsons, ao lado de José Gil e João Gil. O cantor voltará ao Rock the Mountain no próximo sábado (7), quando apresentará novamente o show de "Onda".

O festival acontece em dois fins de semana em Itaipava e reuniu, neste sábado, nomes como Anitta, Falamansa, Leci Brandão, Barão Vermelho e Marcelo D2. A programação segue até o dia 8 de novembro, com apresentações de artistas de diferentes estilos musicais.