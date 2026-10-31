Fran Gil homenageia Preta Gil ao cantar com a filha de 10 anos - Reprodução / Instagram

Fran Gil homenageia Preta Gil ao cantar com a filha de 10 anosReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2026 20:44 | Atualizado 31/10/2026 20:45

"Vou tentar segurar essa onda, porque vou buscar uma pessoa para a gente terminar esse show lá em cima, para a gente poder vibrar juntos. Muito barulho para a minha filha, Sol de Maria", disse o músico antes de receber a menina no palco.A participação de Sol aconteceu na estreia do show de "Onda", novo trabalho solo de Fran, lançado em setembro. No palco Floresta Vivo, o artista apresentou músicas do álbum, entre elas "Eu Canto", "Mancha de Dendê", "Meu Jeito" e "Deixar Você". O projeto também presta homenagem à mãe do cantor, que morreu aos 50 anos.Nos registros da apresentação, os dois aparecem frente a frente, com os microfones nas mãos, e trocam sorrisos durante a canção. A música, que marcou a carreira de Preta, ganhou uma nova interpretação com a participação da neta da artista. O momento reuniu, no mesmo palco, duas gerações da família Gil.Sol de Maria é fruto do antigo relacionamento de Fran com a modelo Laura Fernandez. A menina, bisneta de Gilberto Gil, já havia mostrado afinidade com a música em momentos ao lado do pai. No documentário "Meu Nome é Preta", disponível no Globoplay, ela também interpreta "Sinais de Fogo", sucesso da avó.Além da carreira solo, Fran integra o grupo Gilsons, ao lado de José Gil e João Gil. O cantor voltará ao Rock the Mountain no próximo sábado (7), quando apresentará novamente o show de "Onda".O festival acontece em dois fins de semana em Itaipava e reuniu, neste sábado, nomes como Anitta, Falamansa, Leci Brandão, Barão Vermelho e Marcelo D2. A programação segue até o dia 8 de novembro, com apresentações de artistas de diferentes estilos musicais.