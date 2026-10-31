William Bonner, Natasha Dantas, Manu, César Tralli e Ticiane Pinheiro Reprodução/Instagram

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Letícia Montrezor
William Bonner, de 62 anos, e César Tralli se reencontraram neste sábado (31), em um momento de descontração ao lado das famílias. O registro foi compartilhado por Natasha Dantas, mulher do ex-âncora do "Jornal Nacional", nas redes sociais.
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William Bonner, Natasha Dantas, Manu, César Tralli e Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

"Encontros não planejados são mais gostosos. Não é, Ticiane e Tralli?", escreveu Natasha na legenda da publicação. Ticiane Pinheiro, mulher de Tralli, e Manuella, filha do casal, também participaram do encontro.

Os jornalistas já haviam aparecido juntos durante a passagem de bastão do "Jornal Nacional", da TV Globo, em 2025, quando Bonner deixou a bancada do telejornal após 29 anos e deu lugar ao colega.

Desde que se despediu do noticiário, Bonner passou a compartilhar momentos mais descontraídos da vida pessoal. Recentemente, ele surpreendeu os seguidores ao revelar uma tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, frutos do antigo casamento com Fátima Bernardes.

O desenho reproduz uma fotografia da infância dos três, que completaram 29 anos no último dia 21. Na imagem, os irmãos aparecem em um salto simultâneo na piscina. "Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele", explicou.

Nova fase

Em setembro, Bonner participou do videocast "Cá Entre Nós", apresentado por Fátima e Beatriz, e falou sobre a separação da jornalista, com quem foi casado por 26 anos. "O casamento acabou, dizer que não deu certo é você que está falando! Vamos conversar, se nós passamos 26 anos juntos, tivemos três filhos, que são pessoas maravilhosas, tivemos harmonia e respeito a vida inteira até o fim do casamento, a forma que nos separamos foi respeitosa como foi. O que é que não deu certo?", questionou.

Na ocasião, o apresentador também refletiu sobre a trajetória profissional e os 40 anos dedicados ao telejornalismo diário, além dos 26 anos como editor-chefe do "Jornal Nacional". "Eu acabei me transformando, exatamente por ficar 40 anos fazendo telejornalismo diário, em um avatar. Eu virei um avatar, eu não era mais uma pessoa. O William, ou o Júnior, como minhas irmãs me chamam e como a família me trata, essa pessoa meio que não existe fora do ambiente familiar", desabafou.

Atualmente, Bonner integra a equipe do "Globo Repórter", enquanto Tralli ocupa seu antigo posto na bancada do principal telejornal da emissora.