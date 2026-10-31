William Bonner, Natasha Dantas, Manu, César Tralli e Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

William Bonner, Natasha Dantas, Manu, César Tralli e Ticiane Pinheiro Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2026 21:50

William Bonner, de 62 anos, e César Tralli se reencontraram neste sábado (31), em um momento de descontração ao lado das famílias. O registro foi compartilhado por Natasha Dantas, mulher do ex-âncora do "Jornal Nacional", nas redes sociais.

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"Encontros não planejados são mais gostosos. Não é, Ticiane e Tralli?", escreveu Natasha na legenda da publicação. Ticiane Pinheiro, mulher de Tralli, e Manuella, filha do casal, também participaram do encontro.



Os jornalistas já haviam aparecido juntos durante a passagem de bastão do "Jornal Nacional", da TV Globo, em 2025, quando Bonner deixou a bancada do telejornal após 29 anos e deu lugar ao colega.



Desde que se despediu do noticiário, Bonner passou a compartilhar momentos mais descontraídos da vida pessoal. Recentemente, ele surpreendeu os seguidores ao revelar uma tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, frutos do antigo casamento com Fátima Bernardes.



O desenho reproduz uma fotografia da infância dos três, que completaram 29 anos no último dia 21. Na imagem, os irmãos aparecem em um salto simultâneo na piscina. "Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele", explicou.

"Encontros não planejados são mais gostosos. Não é, Ticiane e Tralli?", escreveu Natasha na legenda da publicação. Ticiane Pinheiro, mulher de Tralli, e Manuella, filha do casal, também participaram do encontro.Os jornalistas já haviam aparecido juntos durante a passagem de bastão do "Jornal Nacional", da TV Globo, em 2025, quando Bonner deixou a bancada do telejornal após 29 anos e deu lugar ao colega.Desde que se despediu do noticiário, Bonner passou a compartilhar momentos mais descontraídos da vida pessoal. Recentemente, ele surpreendeu os seguidores ao revelar uma tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, frutos do antigo casamento com Fátima Bernardes.O desenho reproduz uma fotografia da infância dos três, que completaram 29 anos no último dia 21. Na imagem, os irmãos aparecem em um salto simultâneo na piscina. "Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele", explicou.

Nova fase

Em setembro, Bonner participou do videocast "Cá Entre Nós", apresentado por Fátima e Beatriz, e falou sobre a separação da jornalista, com quem foi casado por 26 anos. "O casamento acabou, dizer que não deu certo é você que está falando! Vamos conversar, se nós passamos 26 anos juntos, tivemos três filhos, que são pessoas maravilhosas, tivemos harmonia e respeito a vida inteira até o fim do casamento, a forma que nos separamos foi respeitosa como foi. O que é que não deu certo?", questionou.



Na ocasião, o apresentador também refletiu sobre a trajetória profissional e os 40 anos dedicados ao telejornalismo diário, além dos 26 anos como editor-chefe do "Jornal Nacional". "Eu acabei me transformando, exatamente por ficar 40 anos fazendo telejornalismo diário, em um avatar. Eu virei um avatar, eu não era mais uma pessoa. O William, ou o Júnior, como minhas irmãs me chamam e como a família me trata, essa pessoa meio que não existe fora do ambiente familiar", desabafou.



Atualmente, Bonner integra a equipe do "Globo Repórter", enquanto Tralli ocupa seu antigo posto na bancada do principal telejornal da emissora.