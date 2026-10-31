William Bonner, Natasha Dantas, Manu, César Tralli e Ticiane Pinheiro Reprodução/Instagram
"Encontros não planejados são mais gostosos. Não é, Ticiane e Tralli?", escreveu Natasha na legenda da publicação. Ticiane Pinheiro, mulher de Tralli, e Manuella, filha do casal, também participaram do encontro.
Os jornalistas já haviam aparecido juntos durante a passagem de bastão do "Jornal Nacional", da TV Globo, em 2025, quando Bonner deixou a bancada do telejornal após 29 anos e deu lugar ao colega.
Desde que se despediu do noticiário, Bonner passou a compartilhar momentos mais descontraídos da vida pessoal. Recentemente, ele surpreendeu os seguidores ao revelar uma tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, frutos do antigo casamento com Fátima Bernardes.
O desenho reproduz uma fotografia da infância dos três, que completaram 29 anos no último dia 21. Na imagem, os irmãos aparecem em um salto simultâneo na piscina. "Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele", explicou.
Nova fase
Na ocasião, o apresentador também refletiu sobre a trajetória profissional e os 40 anos dedicados ao telejornalismo diário, além dos 26 anos como editor-chefe do "Jornal Nacional". "Eu acabei me transformando, exatamente por ficar 40 anos fazendo telejornalismo diário, em um avatar. Eu virei um avatar, eu não era mais uma pessoa. O William, ou o Júnior, como minhas irmãs me chamam e como a família me trata, essa pessoa meio que não existe fora do ambiente familiar", desabafou.
Atualmente, Bonner integra a equipe do "Globo Repórter", enquanto Tralli ocupa seu antigo posto na bancada do principal telejornal da emissora.
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