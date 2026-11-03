Ator Gabriel ChadanRael Barja / Divulgação
"Uma curiosidade é que, como eu estava chegando depois do início do projeto, o Vitor me chamou para treinar com ele e com o professor de boxe dele, para aprimorarmos nosso trabalho. Ele colocou a estrutura dele à disposição para que pudéssemos entregar um trabalho lindo", recorda.
Já em "Ben-Hur", produção que deve chegar ao Disney+ em 2027, o artista precisou mergulhar em um universo completamente diferente. Na trama, ele interpreta Romulus, um oficial do exército romano descrito pelo próprio ator como egoísta e manipulador. Além do personagem, Gabriel ficou impressionado com o tamanho da produção. "O que me surpreendeu nesse grande épico foi a estrutura: os cenários, os estúdios, as cenas de ação, as brigas e o naufrágio. Tudo é muito bem cuidado e grandioso", destaca.
Música, casamento e paternidade
Foi justamente nos bastidores de "Malhação" que Gabriel conheceu Terra Blanco, com quem é casado e divide a paixão pela arte. Para ele, ter uma companheira da mesma profissão torna a relação ainda mais especial. "Acho maravilhoso. A gente se conheceu trabalhando, fazendo Malhação. Terra é uma grande artista, uma cantora incrível e uma atriz maravilhosa", elogia. "A gente se retroalimenta, se incentiva, se cobra e se dirige", completa.
Da união nasceu Gaia, de 7 anos, que recentemente começou a assistir aos trabalhos do pai. Isso porque, até então, grande parte das produções em que ele atuou era destinada ao público adulto. "Finalmente, no ano passado, fiz um filme infantil chamado 'O Roubo do Cão', que foi o primeiro produto que ela pôde assistir", conta. "Ela amou o filme e se divertiu. Também começou a assistir a 'Juacas', série produzida pela Disney que está disponível na Netflix. Então, agora, ela começa a me ver, não só me ouvir."
Além de acompanhar o pai na televisão, Gaia tem outro desejo: ganhar um irmão. "Apesar de a Gaia pedir bastante um irmãozinho ou uma irmãzinha, por enquanto a gente ainda não planeja ter outro filho", revela Gabriel. O ator, porém, não descarta a possibilidade de aumentar a família. "Mas a Gaia também não foi planejada. Então, estamos vivendo, produzindo, experienciando as coisas e deixando fluir."
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