Ator Gabriel Chadan - Rael Barja / Divulgação

Ator Gabriel ChadanRael Barja / Divulgação

Publicado 03/11/2026 05:00

Gabriel Chadan, de 38 anos, se prepara para viver um garoto de programa em "Paraíso Perdido", nova novela do Globoplay inspirada nas obras de Nelson Rodrigues . Após interpretar um campeão de MMA em "Fúria", da Netflix, e um oficial do exército romano em "Ben-Hur", disponível no Univer Vídeo, o ator encara mais um desafio na carreira. Fora das telas, ele também se dedica à música e à família, formada pela mulher, a atriz e cantora Terra Blanco, e pela filha Gaia, de 7 anos.

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"Não posso dizer muita coisa porque ainda estamos em uma fase inicial das gravações, mas faço o Lindoso, que é um garoto de programa e tem muita história bacana para desenvolver. Essa trama vai ter muita coisa boa e intensa. Então, aguardem novidades!", adianta o artista.



Para Gabriel, participar de uma produção inspirada no dramaturgo brasileiro representa uma realização profissional. "Para qualquer estudante de teatro, Nelson Rodrigues é um grande sonho. Você monta suas peças na turma durante a formação e, profissionalmente, trabalhar com esse universo é maravilhoso", afirma.



A novela também marca o reencontro do ator com MC Cabelinho. Os dois trabalharam juntos em "Fúria", série da Netflix na qual Chadan interpreta Tanque, um campeão de MMA e parceiro de Malamute, personagem do cantor. Para viver o lutador, Gabriel enfrentou uma rotina de até dez horas diárias de preparação física e contou com a ajuda do funkeiro nos treinamentos.



"Uma curiosidade é que, como eu estava chegando depois do início do projeto, o Vitor me chamou para treinar com ele e com o professor de boxe dele, para aprimorarmos nosso trabalho. Ele colocou a estrutura dele à disposição para que pudéssemos entregar um trabalho lindo", recorda.



Já em "Ben-Hur", produção que deve chegar ao Disney+ em 2027, o artista precisou mergulhar em um universo completamente diferente. Na trama, ele interpreta Romulus, um oficial do exército romano descrito pelo próprio ator como egoísta e manipulador. Além do personagem, Gabriel ficou impressionado com o tamanho da produção. "O que me surpreendeu nesse grande épico foi a estrutura: os cenários, os estúdios, as cenas de ação, as brigas e o naufrágio. Tudo é muito bem cuidado e grandioso", destaca.

Música, casamento e paternidade

Antes de conquistar espaço na televisão, Gabriel tocava em um grupo de pagode na adolescência. Depois, fez parte da banda Fulanos e Ciclanos por 13 anos. Na atuação, acumulou trabalhos como "Malhação" (2010), em que interpretou Lúcio, e "Avenida Brasil" (2012), na pele de Wallerson, jogador de futebol do Flamengo. Apesar da carreira nas telas, a música nunca deixou de fazer parte de sua vida. Atualmente, ele também atua na direção artística de outros cantores e prepara novas composições.



Foi justamente nos bastidores de "Malhação" que Gabriel conheceu Terra Blanco, com quem é casado e divide a paixão pela arte. Para ele, ter uma companheira da mesma profissão torna a relação ainda mais especial. "Acho maravilhoso. A gente se conheceu trabalhando, fazendo Malhação. Terra é uma grande artista, uma cantora incrível e uma atriz maravilhosa", elogia. "A gente se retroalimenta, se incentiva, se cobra e se dirige", completa.



Da união nasceu Gaia, de 7 anos, que recentemente começou a assistir aos trabalhos do pai. Isso porque, até então, grande parte das produções em que ele atuou era destinada ao público adulto. "Finalmente, no ano passado, fiz um filme infantil chamado 'O Roubo do Cão', que foi o primeiro produto que ela pôde assistir", conta. "Ela amou o filme e se divertiu. Também começou a assistir a 'Juacas', série produzida pela Disney que está disponível na Netflix. Então, agora, ela começa a me ver, não só me ouvir."



Além de acompanhar o pai na televisão, Gaia tem outro desejo: ganhar um irmão. "Apesar de a Gaia pedir bastante um irmãozinho ou uma irmãzinha, por enquanto a gente ainda não planeja ter outro filho", revela Gabriel. O ator, porém, não descarta a possibilidade de aumentar a família. "Mas a Gaia também não foi planejada. Então, estamos vivendo, produzindo, experienciando as coisas e deixando fluir."

