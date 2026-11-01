Jessica Martin gravou primeiro audiovisual da carreira e se prepara para o lançamento - Divulgação

Jessica Martin gravou primeiro audiovisual da carreira e se prepara para o lançamentoDivulgação

Publicado 01/11/2026 05:00 | Atualizado 01/11/2026 11:56

Intérprete oficial da Beija-Flor de Nilópolis e ex-"Ídolos" (2009), da Record, Jessica Martin lança o primeiro audiovisual da carreira, "Minha Voz". O projeto, gravado recentemente no Rio de Janeiro, marca um novo momento na trajetória da cantora, que busca ampliar a atuação artística para além do Carnaval e consolidar seu trabalho no mercado musical. O repertório dedicado a clássicos do samba e da Música Popular Brasileira (MPB) reúne referências que marcaram a formação artística, além de homenagear grandes ícones.

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"O samba e o MPB tem um significado muito grande na minha vida. Eles representam luta, garra, determinação e, principalmente, a força de continuar acreditando nos nossos sonhos. Ao longo da minha caminhada fui inspirada por grandes nomes [...] que fizeram histórias, que correram atrás e transformaram sentimentos em canções e poesias que vão muito além da voz", diz a artista, que complementa.

"Esse audiovisual nasce justamente desse amor e dessa gratidão que eu tenho por eles terem oferecido isso para a gente. É uma forma de homenagear esses clássicos que tocam até hoje, até hoje. Clássicos dos anos 1970, 1980 e 1990 que a gente precisava trazer isso de volta. E era um desejo muito forte do meu coração trazer toda essa canção e história novamente", afirma a cantora, ao revelar que se inspira em Maria Bethânia, Alcione, Gal Costa (1945-2022), Nana Caymmi (1941-2025), Beth Carvalho (1946-2019), Tom Jobim (1927-1994), Roberto Carlos, Cartola (1908-1980), Arlindo Cruz (1958-2025), Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e mais.

Com o primeiro lançamento previsto para os próximos dias e a estreia do projeto completo no próximo mês, Jéssica comenta as expectativas para apresentar ao público o novo DVD. "São as melhores possíveis. Foi um trabalho feito com muita dedicação, entrega e emoção. Foram dias escolhendo as músicas com produtor musical, com toda a equipe, pensando em cada detalhe, tentando entregar para o público um repertório que tocasse no coração das pessoas. Eu entrego na mão de Deus agora. Estou confiante que esse projeto vai alcançar muitos corações. Meu maior desejo é que as pessoas sintam através da minha voz toda a verdade e o amor que eu coloquei nesse trabalho", conta a artista.

A cantora celebra a oportunidade de mostrar uma nova faceta. "Hoje eu sou extremamente feliz por estar fazendo parte dessa história do samba, da cultura do Carnaval. Não tem preço, é maravilhoso. Mas dentro de mim sempre existia um sentimento de ir além, de querer levar mais a minha voz para o mundo inteiro. E eu tinha muito mais a dizer do que eu estava vivendo e o meu sonho sempre foi esse, levar minha voz para o mundo inteiro, transmitir amor, falar sobre dor e superação."

Intérprete da Beija-Flor ao lado de Ninno desde 2025, Jessica ressalta a importância da folia para a sua carreira. " É uma das grandes realizações da minha vida. Eu carrego uma responsabilidade e um orgulho imenso de fazer parte dessa agremiação maravilhosa. E o Carnaval, ele me proporciona a oportunidade de levar a minha voz para milhares de pessoas, transmitir emoções através dos enredos, das histórias, da cultura e fazer parte dessa história tão grandiosa do nosso samba é de fato uma felicidade muito grande para mim", comenta.

Em 7 de fevereiro de 2027, a Beija-Flor será a segunda escola a atravessar a Avenida, levando o enredo "Zeneida: O Sopro do Pó de Louro", desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo. O tema homenageia a escritora, poeta, compositora e ativista social, Zeneida Lima, de 92 anos, considerada a última pajé marajoara. Jessica revela que os preparativos rumo ao próximo Carnaval estão "à todo vapor", destacando a relevância do desfile.

"É uma história que merece ser contada com muito amor, respeito e verdade. E podem ter certeza que a Beija-Flor de Nilópolis vai se entregar de corpo e alma para fazer um grande desfile, como sempre fez ao longo da sua história [...] A Beija-Flor vai levar esse enredo com muita garra, emoção e força, porque a nossa comunidade é um espetáculo", afirma a intérprete.

'Ídolos'

Em 2009, a cantora participou da competição musical, "Ídolos", quando tinha apenas 19 anos. A artista avalia a passagem pelo programa. "Estava começando a entender o que realmente eu queria para minha história na música. E estive ao lado de pessoas gigantes, com tantos talentos. Foi uma experiência incrível. E o mais engraçado que mesmo tão nova e iniciando, eu não me intimidei. Fui com tudo, me joguei. Ali vivi um pouco de tudo. Recebi conselhos importantes para a profissão, dei risada chorei, senti tristeza, depois felicidade... Eu aprendi muito ali. E hoje, olhando pra trás, vejo que aquele momento foi mais do que uma participação de um programa de televisão."

Vida pessoal

A artista comenta os desafios de conciliar a rotina de shows, ensaios, gravações e momentos em família. "É um desafio diário porque a música existe muito de mim. Existe tempo, dedicação, ensaios, compromissos e muitas vezes estar longe de casa. A gente fica meio: 'Ai, meu Deus, eu quero chegar na minha casa, eu quero estar com a minha família'. Mas eu entendo também que tudo isso faz parte do sonho, do processo de crescimento e das escolhas. [...] E ao mesmo tempo, a minha família é minha base, é meu porto seguro. A minha família é uma das maiores motivações para eu continuar, para eu estar lutando por esse objetivo, por estar seguindo na caminhada", reflete Jessica.