Mileide Mihaile é anunciada rainha da Unidos da Tijuca para 2027 - Raul Bittencourt / Divulgação

Mileide Mihaile é anunciada rainha da Unidos da Tijuca para 2027Raul Bittencourt / Divulgação

Publicado 01/11/2026 05:00

MEIA HORA, a influenciadora e empresária detalha a conexão especial de sua história de vida com o enredo da agremiação baseado no romance "A Cabeça do Santo", de Socorro Acioli, e revela como equilibra a intensa rotina de treinos e o empreendedorismo com a maternidade protetora de Yhudy. Confira abaixo. Mileide Mihaile segue como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2027 ! Após anunciar em maio que deixaria o cargo por motivos pessoais, a maranhense de 37 anos voltou atrás na decisão e está radiante com sua permanência à frente da Pura Cadência, comandada pelo Mestre Casagrande. Em entrevista aoa influenciadora e empresária detalha a conexão especial de sua história de vida com o enredo da agremiação baseado no romance "A Cabeça do Santo", de Socorro Acioli, e revela como equilibra a intensa rotina de treinos e o empreendedorismo com a maternidade protetora de Yhudy. Confira abaixo.

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- Em maio, você anunciou que não continuaria como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Meses depois, esse cenário mudou. O que aconteceu para que você reconsiderasse a decisão?

Naquele momento, eu realmente tinha algumas questões pessoais que precisavam da minha atenção e que poderiam comprometer minha disponibilidade para o Carnaval. E eu sou muito assim, quando assumo alguma coisa, gosto de estar presente, participar, fazer tudo direitinho. Não queria continuar sem ter certeza de que conseguiria cumprir esse compromisso. Só que, com o passar dos meses, as coisas foram se organizando, consegui remanejar o que precisava e surgiu essa possibilidade de permanecer. Fiquei muito feliz, porque, apesar de ter anunciado minha saída, a vontade de continuar existia. Foi uma decisão que tomei com muita tranquilidade e com a certeza de que agora consigo me dedicar como gostaria.

- Como foram as conversas com a direção da agremiação até vocês chegarem a esse novo acordo?

Foram conversas muito tranquilas, com bastante respeito dos dois lados. Desde o início, sempre tive uma relação muito boa com a direção da escola, e acho que isso faz toda a diferença. Não foi uma decisão tomada de uma hora para outra, porque precisamos fazer alguns ajustes. Mas tudo aconteceu de uma maneira muito natural. Fico feliz de saber que existe essa confiança no meu trabalho e esse desejo de continuar nossa parceria. Para mim, isso tem muito valor.

- Seu retorno surpreendeu muita gente. O que achou da repercussão da notícia?

Eu também fiquei surpresa com o tamanho da repercussão! Recebi tantas mensagens bonitas, tanta gente comemorando, que passei um tempo lendo tudo. É muito gostoso perceber que as pessoas torcem por você e ficam felizes com suas conquistas. A gente trabalha, se dedica, vive tanta coisa nos bastidores, mas nem sempre tem noção do carinho que desperta. Eu me diverti muito com algumas reações, porque teve gente dizendo que já sabia que eu não ia conseguir ficar longe do Carnaval. E olha... acho que me conhecem mesmo! (risos). Foi muito especial receber esse carinho e começar essa nova temporada com tanta gente feliz junto comigo.

- Como ficou sua relação com a comunidade tijucana e os ritmistas da bateria Pura Cadência durante o período entre o anúncio da saída e a confirmação da volta?

O carinho nunca mudou. Acho que isso foi uma das coisas mais bonitas de todo esse período. Independentemente de estar ou não como rainha, o respeito e a consideração pelas pessoas continuaram exatamente os mesmos. Eu não consigo enxergar essas relações apenas como parte de um trabalho, porque a gente convive, conversa, compartilha momentos e acaba criando uma proximidade muito verdadeira. Tenho uma admiração enorme pelos ritmistas, pela dedicação de cada um e por tudo o que fazem pela escola. Então, saber que vamos continuar juntos é maravilhoso. Quero aproveitar muito essa convivência, estar perto e, claro, sambar bastante com a minha Pura Cadência!

- A Unidos da Tijuca levará para Marquês de Sapucaí um enredo inspirado no livro A Cabeça do Santo, obra de Socorro Acioli. Como avalia a escolha do tema para o desfile?

Eu achei uma escolha muito bonita. Acho incrível pensar que um livro pode ganhar vida na avenida e alcançar milhões de pessoas através do Carnaval. A literatura brasileira tem tantas histórias que merecem ser conhecidas, e o samba tem essa capacidade de aproximar o público delas de uma maneira muito especial. O que mais me encanta nesse enredo é justamente essa mistura da literatura com a fé, as crenças populares e as tradições do nosso povo. Tenho certeza de que será um desfile muito bonito e estou muito feliz por fazer parte dele.

- Você é maranhense e tem uma ligação forte com suas raízes nordestinas. De que maneira essa identidade se conecta com o enredo que a escola vai apresentar em 2027?

Ah, essa parte mexe muito comigo! Eu saí de Imperatriz levando uma bagagem enorme de tudo o que vivi no Maranhão. A nossa maneira de falar, as festas, as tradições, a cultura, a música... São coisas que fazem parte de mim e que não mudam, independentemente de onde eu esteja. Então, quando vejo uma história ambientada no sertão do Ceará sendo escolhida para um desfile dessa dimensão, fico muito orgulhosa. O Nordeste tem tantas histórias bonitas que merecem ser conhecidas. E eu gosto muito de poder representar essa região, de mostrar que uma mulher nordestina pode conquistar seus espaços sem precisar deixar suas origens para trás. Vai ser muito emocionante olhar para aquele desfile e reconhecer um pouquinho da cultura com a qual cresci.

- Agora que a continuidade está confirmada, o que muda na preparação para o Carnaval 2027?

Agora é organizar a agenda e colocar tudo para funcionar! (risos). Eu já tenho uma rotina de exercícios, gosto de me cuidar, mas o Carnaval exige uma preparação diferente. A gente precisa de resistência, de fôlego, de disposição para os ensaios e para aguentar toda a intensidade da avenida. Então, vou direcionar meus treinos para isso, sempre com acompanhamento profissional. Também quero estar cada vez mais próxima da escola, acompanhar os preparativos e participar de tudo o que conseguir. Uma coisa que aprendi é que quanto mais envolvida você está nesse processo, mais especial fica o momento do desfile. Quero chegar à Sapucaí tendo aproveitado cada etapa dessa preparação.

- Além do Carnaval, quais são os projetos profissionais que estão movimentando sua vida neste momento?

Estou com a agenda cheia, graças a Deus, e muito feliz com tudo o que vem pela frente! Além dos compromissos profissionais e da preparação para o Carnaval, já estou trabalhando na próxima edição do Bazar Mulher. É um projeto que tenho um carinho enorme, porque nasceu da minha vontade de fazer algo que pudesse ajudar outras pessoas. A cada edição, fico mais envolvida, pensando nos detalhes, nas novidades e em como podemos fazer ainda melhor. É muito especial ver uma iniciativa minha crescer e, principalmente, saber que ela pode fazer a diferença na vida de tantas mulheres. Eu gosto de trabalhar, de empreender e de colocar minhas ideias em prática. Então, estou vivendo aquele momento de muita correria, mas também de muita realização. E podem ter certeza de que vem muita coisa boa por aí!

- Você compartilhou com o público um momento delicado envolvendo a saúde do seu filho no ano passado. Depois de passar por aquele susto, o que mudou na maneira de valorizar o dia a dia com Yhudy?

Olha, quando acontece alguma coisa com um filho, parece que o mundo inteiro para. Você pode ter mil compromissos, mil preocupações, mas nada é mais importante do que ver seu filho bem. Foi um momento que me fez pensar muito sobre a vida e sobre como, às vezes, a gente se preocupa tanto com coisas pequenas. Eu sempre fui uma mãe muito presente, muito ligada ao Yhudy, mas uma experiência assim faz a gente olhar para tudo com outros olhos. Hoje, valorizo muito nossas conversas, nossos momentos em casa, as coisas simples que fazemos juntos. Ele está crescendo, já tem a personalidade dele, os interesses dele, e eu adoro acompanhar essa fase. Meu maior desejo é vê-lo feliz, saudável e seguindo o caminho dele. Todo o resto a gente vai resolvendo.

- Como você procura equilibrar a exposição pública com a necessidade de preservar a intimidade e o bem-estar dele?

Eu sempre tive muito cuidado com isso, principalmente agora que ele está crescendo e começando a fazer as próprias escolhas. O Yhudy tem a vida dele, os amigos, os interesses, e acho muito importante respeitar esse espaço. Nem tudo precisa estar na internet, sabe? Eu trabalho com a minha imagem, escolhi viver essa exposição, mas ele precisa ter liberdade para decidir o que quer compartilhar. A gente conversa bastante sobre isso, e eu procuro ouvir o que ele pensa, respeitar quando não quer aparecer e preservar os momentos que são só nossos. Sou uma mãe muito coruja, adoro falar dele, tenho um orgulho enorme do menino que estou criando, mas também entendo que proteger a privacidade dele faz parte do meu papel como mãe. Quero que ele cresça sabendo que pode contar comigo para tudo, sem sentir que precisa viver a vida dele para o público.