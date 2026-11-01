Influenciadora fitness reflete sobre repescagem na competição Beatriz Damy / Globo
"Não vou mentir, fiquei triste! Sou extremamente competitiva e quem me conhece sabe o quanto me dedico a tudo que me comprometo a fazer. Foram muitos meses de recuperação, fisioterapia, dores e desafios até conseguir voltar. Então, quando recebemos a notícia da repescagem, passou muita coisa pela minha cabeça. Mas também entendo que faz parte da competição. Todos estão se dedicando muito e o nível está altíssimo", afirma.
A lesão aconteceu em setembro do ano passado, durante uma apresentação de lambada, quando Gracyanne rompeu o tendão do quadríceps do joelho esquerdo e precisou passar por uma cirurgia. Na ocasião, Luciano Huck prometeu uma nova oportunidade à influenciadora, que retornou ao programa nesta temporada. Apesar da experiência como dançarina do Tchakabum e da rotina intensa de exercícios físicos, ela conta que precisou aprender a respeitar os próprios limites.
"A lesão me ensinou uma coisa muito importante: nem sempre ser forte significa conseguir fazer tudo. Às vezes, ser forte é saber parar, respeitar o próprio corpo e ter paciência. Foram meses difíceis, principalmente para alguém tão ativa quanto eu", relata.
O retorno, no entanto, não acabou com a insegurança. Mesmo após meses de tratamento, a ex-BBB admite que ainda sente receio de executar alguns passos. "Percebo que ainda existe aquele receio de executar determinados movimentos. Mas tenho aprendido a lidar com a ajuda dos profissionais que me acompanham. Evoluir também é conquistar essa confiança aos poucos. Não quero permitir que o medo seja maior do que a minha vontade de dançar", revela.
Em meados de outubro, Gracyanne comemorou nas redes sociais o fato de estar há duas semanas sem inchaço no joelho operado. Apesar da melhora, ela continua com as sessões de fisioterapia e os cuidados durante os ensaios. "Quero entregar apresentações incríveis, mas aprendi que nenhuma nota vale colocar minha saúde em risco", ressalta.
A segunda chance
A influenciadora também agradece a Luciano Huck pela oportunidade de voltar à atração. Para ela, a experiência representa mais do que a busca pelo título. "Quero que minha história inspire outras pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, lesões ou qualquer situação que as obrigue a recomeçar. Se alguém olhar para mim e encontrar forças para não desistir dos próprios sonhos, já terá valido muito a pena."
Ao refletir sobre tudo o que viveu desde a lesão, Gracyanne reconhece que precisou mudar sua maneira de lidar com as dificuldades. "Porque ser forte não é nunca cair. É encontrar coragem para se levantar, mesmo quando tudo parece dizer que você não vai conseguir. E, se tem uma coisa que eu aprendi, é que recomeçar também é uma forma de vencer", conclui.
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