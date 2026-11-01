Influenciadora fitness reflete sobre repescagem na competição - Beatriz Damy / Globo

Influenciadora fitness reflete sobre repescagem na competição Beatriz Damy / Globo

Publicado 01/11/2026 05:00

Depois de deixar a "Dança dos Famosos" por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo em 2025, Gracyanne Barbosa , de 43 anos, corre o risco de se despedir novamente da competição. A musa fitness disputa a repescagem do quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, que será exibida neste domingo (1º). Após dez meses de recuperação para retornar à pista de dança, ela admite a frustração com o resultado e revela que ainda enfrenta o medo de se machucar durante as apresentações.

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"Não vou mentir, fiquei triste! Sou extremamente competitiva e quem me conhece sabe o quanto me dedico a tudo que me comprometo a fazer. Foram muitos meses de recuperação, fisioterapia, dores e desafios até conseguir voltar. Então, quando recebemos a notícia da repescagem, passou muita coisa pela minha cabeça. Mas também entendo que faz parte da competição. Todos estão se dedicando muito e o nível está altíssimo", afirma.



A lesão aconteceu em setembro do ano passado, durante uma apresentação de lambada, quando Gracyanne rompeu o tendão do quadríceps do joelho esquerdo e precisou passar por uma cirurgia. Na ocasião, Luciano Huck prometeu uma nova oportunidade à influenciadora, que retornou ao programa nesta temporada. Apesar da experiência como dançarina do Tchakabum e da rotina intensa de exercícios físicos, ela conta que precisou aprender a respeitar os próprios limites.



"A lesão me ensinou uma coisa muito importante: nem sempre ser forte significa conseguir fazer tudo. Às vezes, ser forte é saber parar, respeitar o próprio corpo e ter paciência. Foram meses difíceis, principalmente para alguém tão ativa quanto eu", relata.



O retorno, no entanto, não acabou com a insegurança. Mesmo após meses de tratamento, a ex-BBB admite que ainda sente receio de executar alguns passos. "Percebo que ainda existe aquele receio de executar determinados movimentos. Mas tenho aprendido a lidar com a ajuda dos profissionais que me acompanham. Evoluir também é conquistar essa confiança aos poucos. Não quero permitir que o medo seja maior do que a minha vontade de dançar", revela.



Em meados de outubro, Gracyanne comemorou nas redes sociais o fato de estar há duas semanas sem inchaço no joelho operado. Apesar da melhora, ela continua com as sessões de fisioterapia e os cuidados durante os ensaios. "Quero entregar apresentações incríveis, mas aprendi que nenhuma nota vale colocar minha saúde em risco", ressalta. "Não vou mentir, fiquei triste! Sou extremamente competitiva e quem me conhece sabe o quanto me dedico a tudo que me comprometo a fazer. Foram muitos meses de recuperação, fisioterapia, dores e desafios até conseguir voltar. Então, quando recebemos a notícia da repescagem, passou muita coisa pela minha cabeça. Mas também entendo que faz parte da competição. Todos estão se dedicando muito e o nível está altíssimo", afirma.A lesão aconteceu em setembro do ano passado, durante uma apresentação de lambada, quando Gracyanne rompeu o tendão do quadríceps do joelho esquerdo e precisou passar por uma cirurgia. Na ocasião, Luciano Huck prometeu uma nova oportunidade à influenciadora, que retornou ao programa nesta temporada. Apesar da experiência como dançarina do Tchakabum e da rotina intensa de exercícios físicos, ela conta que precisou aprender a respeitar os próprios limites."A lesão me ensinou uma coisa muito importante: nem sempre ser forte significa conseguir fazer tudo. Às vezes, ser forte é saber parar, respeitar o próprio corpo e ter paciência. Foram meses difíceis, principalmente para alguém tão ativa quanto eu", relata.O retorno, no entanto, não acabou com a insegurança. Mesmo após meses de tratamento, a ex-BBB admite que ainda sente receio de executar alguns passos. "Percebo que ainda existe aquele receio de executar determinados movimentos. Mas tenho aprendido a lidar com a ajuda dos profissionais que me acompanham. Evoluir também é conquistar essa confiança aos poucos. Não quero permitir que o medo seja maior do que a minha vontade de dançar", revela.Em meados de outubro, Gracyanne comemorou nas redes sociais o fato de estar há duas semanas sem inchaço no joelho operado. Apesar da melhora, ela continua com as sessões de fisioterapia e os cuidados durante os ensaios. "Quero entregar apresentações incríveis, mas aprendi que nenhuma nota vale colocar minha saúde em risco", ressalta.

A segunda chance

Ao lado do professor Rodrigo Picanço, Gracyanne apresentará uma coreografia ao ritmo brega e disputará uma das duas vagas na próxima fase com Bruna Griphao, Lucas Guedez, Junno Andrade, Rita Guedes e Ticiane Pinheiro. Apesar da possibilidade de eliminação, a musa fitness garante que não pretende desistir facilmente. "Eu não voltei até aqui para desistir diante de uma dificuldade. Já enfrentei desafios muito maiores para estar naquele palco novamente. A repescagem não apaga tudo que construímos. É mais uma oportunidade de mostrar nossa evolução", declara.



A influenciadora também agradece a Luciano Huck pela oportunidade de voltar à atração. Para ela, a experiência representa mais do que a busca pelo título. "Quero que minha história inspire outras pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, lesões ou qualquer situação que as obrigue a recomeçar. Se alguém olhar para mim e encontrar forças para não desistir dos próprios sonhos, já terá valido muito a pena."



Ao refletir sobre tudo o que viveu desde a lesão, Gracyanne reconhece que precisou mudar sua maneira de lidar com as dificuldades. "Porque ser forte não é nunca cair. É encontrar coragem para se levantar, mesmo quando tudo parece dizer que você não vai conseguir. E, se tem uma coisa que eu aprendi, é que recomeçar também é uma forma de vencer", conclui.