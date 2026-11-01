Anitta apresenta turnê no Rock The Mountain

Anitta, de 33 anos, foi uma das atrações do festival Rock The Mountain, em Itaipava, Região Serrana do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (31). A cantora emocionou e empolgou o público ao apresentar a turnê " Equilibrivm ".

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O show, inspirado em temas como espiritualidade, ancestralidade e amor - foi dividido em quatro atos, misturando diferentes gêneros musicais, incluindo pop, funk, reggae, afrobeat e forró. As canções "Ternura", "Ogum Me Rodeia", "Sem Pressa", "Não Sou Santa", "Não Me Cutuca" e "Bemba" fizeram parte do repertório estrelado.

Durante a performance, a "Girl From Rio" vestiu três looks. O primeiro figurino foi todo branco e de crochê. Já a partir da canção "Desgraça", a cantora surgiu no palco com uma roupa vermelha, com renda e brilho dourado. O último, preto, teve aplicações e recortes na lateral da coxa.

A apresentação também contou com bailarinos e coreografia. Além disso, a artista segurou um cartaz com a frase "Brasil terra indígena".

Nas redes sociais, a artista compartilhou registros da apresentação e celebrou. "Que noite incrível! Obrigada", escreveu a dona dos sucessos "Show das Poderosas", "Envolver", "Vai malandra" e "Downtown", na legenda da publicação.

'Rock The Mountain'

Leci Brandão, Marcelo D2, Kevin O Chris, Falamansa e mais atrações se apresentaram neste mesmo dia. O primeiro fim de semana do festival iniciou na sexta (30) e ocorre até este domingo (1º). Já o segundo acontece no próximo, nos dias 6, 7 e 8.

'Equilibrivm'

Anitta estreou a turnê "Equilibrivm" no mês de agosto, na Arena Fly 51 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Entre os momentos que mais chamaram a atenção do público esteve a performance de "Divino Sexual", em que a cantora surgiu em uma coreografia com bailarinos. O show também marcou a estreia ao vivo da regravação de "Pra Você Gostar de Mim", sucesso de Carmen Miranda.

Surpreendendo os fãs, também cantou clássicos da carreira, como "Fala Quem É", "Favela Chegou", "Joga Pra Lua", interpretada ao lado de Ohana, "Modo Turbo" e "Boys Don't Cry".

Antes da apresentação, o público teve acesso à Vila Equilibrivm, espaço dedicado a experiências de bem-estar e autoconhecimento. Entre 14h e 17h, os fãs puderam participar de atividades como yoga, meditação, massagens e leituras de tarô. Durante esse período, a organização também suspendeu a venda de bebidas alcoólicas, em uma proposta para incentivar a presença, a conexão e o cuidado antes do início da programação musical.

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