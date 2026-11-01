Indi Lunar espera um filho com Fred Bruno - Reprodução/Instagram

Indi Lunar espera um filho com Fred Bruno Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2026 08:57 | Atualizado 01/11/2026 09:03

Fred Bruno falou nas redes sociais, neste sábado (31), sobre a chegada do segundo filho , fruto do relacionamento com Indi Lunar. O jornalista contou que o bebê ainda não tem nome. O apresentador do "Globo Esporte", então, está tentando convencer a namorada a chamá-lo de Leo.

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O casal estava no carro após realizar um exame ultrassom. "Fomos ver o fera. Olha o tamanho do malandro. Está sem nome. Estou fazendo esse story para apelar publicamente para que ela aceite Leo", afirmou Fred, em tom descontraído.

Esse nome, inclusive, já havia sido escolhido pelo primogênito do jornalista, Cris, de 5 anos, da antiga relação com a influenciadora digital Bianca Andrade. Os dois colocaram um ponto final na relação em 2022.

O apresentador também mostrou o barrigão de gestação e o rostinho do bebê em uma foto do exame. Ele brincou com o fato do primogênito ser parecido com ele, mas que o caçula, não. "Esse nariz é da mãe [Indi], a boca também."

Gravidez

Fred e Indi anunciaram a gravidez em julho. Poucos dias depois, fizeram um chá revelação e descobriram que estão à espera de um menino. "Vem aí: outro moleque. Eu já imaginava que ia receber muito carinho, mas confesso que todo mundo se superou. Família, amigos e vocês que me acompanham por aqui ficaram felizes de verdade com essa notícia e desejaram muito amor, saúde e coisas boas pra esse molequinho", escreveu ele na legenda.

"O chá revelação foi especial demais e ainda teve uma parte muito legal e engraçada: alguns amigos ainda não sabiam que tinha um baby a caminho, então foi um chá revelação surpresa pra eles. Mas foi fofo demais poder ver todas as reações espontâneas e a felicidade de cada um!", completou.

O apresentador, por fim, pediu uma ajuda dos seguidores. "Comentem nomes de menino. Porque, para falar a verdade, só o nome de menina já estava decidido. Muito, muito, muito obrigado por tudo, amo vocês"

Bianca comentou a publicação: "Vim aqui fofocar que Guduguinho (apelido de Cris) escolheu Leo! [risos]. Seja muito bem-vindo, neneco 2".

O jornalista também mostrou a reação do filho ao saber que terá um irmãozinho. "Neste ano o Dia dos Pais se tornou especial em dose dupla, pois o Neneco agora foi promovido a irmão mais velho e essa foi a reação dele ao saber que nosso time está crescendo. Eu estava muito ansioso e curioso pra saber como seria sua reação mas, como sempre, a forma lúdica e principalmente a conexão que nós temos, tornou esse momento ainda mais especial", declarou ele, na ocasião.

O jornalista não escondeu a alegria com a chegada de mais um herdeiro. "Feliz demais por estar realizando este sonho pela segunda vez, feliz por já ter uma família e um irmãozinho cheio de amor pra receber o novo neném e feliz tbm porque agora ganho presente dobrado de Dia dos Pais! Que você que está lendo esse post possa ter comemorado com seus filhos ou com seu papai esse dia tão lindo".