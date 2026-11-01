Otaviano Costa e Flávia Alessandra completaram 20 anos de casados - Reprodução / Instagram

Otaviano Costa e Flávia Alessandra completaram 20 anos de casadosReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2026 09:57

Bodas de porcelana! Flávia Alessandra e Otaviano Costa completaram 20 anos de casados. Para comemorar a data especial, a intérprete da personagem Fábia Brandão na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, se declarou ao marido.

fotogaleria

"Vivendo nosso amor na serra para comemorar os melhores 20 anos de uma vida toda que ainda temos pela frente! Te amo, my love [meu amor]", escreveu a atriz, na legenda da publicação, ao compartilhar registros da viagem. Apesar de ter mencionado a região, ela não revelou o destino exato.

No compilado de registros, o casal aproveitou os dias de descanso com banho de cachoeira, trilhas e visitas a restaurantes. Flávia, ainda, compartilhou cliques sensuais ao posar fazendo topless. Além disso, resgatou fotos da cerimônia de casamento.

O casal é pai de Olívia, que recentemente completou 16 anos. Flávia também é mãe de Giulia Costa, de 26 anos, do relacionamento anterior com o diretor Marcos Paulo (1951-2012). Desde a infância, a jovem possui uma relação muito forte com Otaviano, que considera pai.

Homenagem à caçula

No dia 5 de outubro, a atriz fez uma homenagem de aniversário para a caçula. "Ela é brisa da manhã com gosto de sol. Sorrisinho de Monalisa em alma sapeca. Minha filha... você é cheiro de flor com abraço gigante. Eu amo a forma como você leva a vida. Suas músicas, suas histórias e até sua redação. É lindo de ver a mulher que você tá se tornando, meu amor. Seu coração, seu olhar, seu cuidado com as pessoas... Feliz 16, Oli!", escreveu na legenda.

Giulia também abriu o coração ao celebrar mais uma primavera da irmã mais nova. "São quase 11 anos de diferença e, mesmo assim, você conseguiu e consegue ser minha melhor amiga, meu maior e melhor presente. Morro de saudade de morar junto com você. Você tá se tornando uma menina-mulher linda, sensível e inteligente. Morro de orgulho!", afirmou.

Podcast

No "Pé no Sofá Pod", Flávia fez uma revelação sobre a concepção de Olívia. Ela engravidou da caçula enquanto morava na casa dos pais durante a reforma de sua residência. A atriz viveu junto dos familiares entre o fim de 2009 e início de 2010 após atraso na entrega do imóvel.



"A obra atrasou pra caramba e ficamos morando na casa dos meus avós. Foi a época em que minha mãe engravidou da Olívia", contou Giulia. "Na cama dos meus pais", completou a artista, aos risos.



Raquel Costa, mãe de Flávia, deixou um comentário em vídeo divulgado nas redes sociais do podcast. "Que pena que a obra de vocês terminou após 6 meses e sua mãe já saiu daqui com barrigão da Oli e vivemos sem nenhum problema... é só ótimos papos e encontramos espaços para todos! E fazia minhas atividades e vocês também", escreveu.