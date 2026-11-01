Otaviano Costa e Flávia Alessandra completaram 20 anos de casadosReprodução / Instagram

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
Bodas de porcelana! Flávia Alessandra e Otaviano Costa completaram 20 anos de casados. Para comemorar a data especial, a intérprete da personagem Fábia Brandão na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, se declarou ao marido.
Leia mais: Flávia Alessandra desabafa sobre menopausa: 'A gente fica maluca'
fotogaleria
Otaviano Costa e Flávia Alessandra curtiram cachoeira - Reprodução / Instagram
Otaviano Costa e Flávia Alessandra aproveitaram viagem - Reprodução / Instagram
Flávia Alessandra posou para cliques de topless - Reprodução / Instagram
Otaviano Costa e Flávia Alessandra viajaram - Reprodução / Instagram
Flávia Alessandra celebrou 20 ano de casada com Otaviano Costa - Reprodução / Instagram
Otaviano Costa e Flávia Alessandra completaram 20 anos de casados - Reprodução / Instagram
Flávia Alessandra resgata clique do casamento com Otaviano Costa - Reprodução / Instagram
"Vivendo nosso amor na serra para comemorar os melhores 20 anos de uma vida toda que ainda temos pela frente! Te amo, my love [meu amor]", escreveu a atriz, na legenda da publicação, ao compartilhar registros da viagem. Apesar de ter mencionado a região, ela não revelou o destino exato.
No compilado de registros, o casal aproveitou os dias de descanso com banho de cachoeira, trilhas e visitas a restaurantes. Flávia, ainda, compartilhou cliques sensuais ao posar fazendo topless. Além disso, resgatou fotos da cerimônia de casamento.
O casal é pai de Olívia, que recentemente completou 16 anos. Flávia também é mãe de Giulia Costa, de 26 anos, do relacionamento anterior com o diretor Marcos Paulo (1951-2012). Desde a infância, a jovem possui uma relação muito forte com Otaviano, que considera pai.

Homenagem à caçula

No dia 5 de outubro, a atriz fez uma homenagem de aniversário para a caçula. "Ela é brisa da manhã com gosto de sol. Sorrisinho de Monalisa em alma sapeca. Minha filha... você é cheiro de flor com abraço gigante. Eu amo a forma como você leva a vida. Suas músicas, suas histórias e até sua redação. É lindo de ver a mulher que você tá se tornando, meu amor. Seu coração, seu olhar, seu cuidado com as pessoas... Feliz 16, Oli!", escreveu na legenda.
Giulia também abriu o coração ao celebrar mais uma primavera da irmã mais nova. "São quase 11 anos de diferença e, mesmo assim, você conseguiu e consegue ser minha melhor amiga, meu maior e melhor presente. Morro de saudade de morar junto com você. Você tá se tornando uma menina-mulher linda, sensível e inteligente. Morro de orgulho!", afirmou.

Podcast

No "Pé no Sofá Pod", Flávia fez uma revelação sobre a concepção de Olívia. Ela engravidou da caçula enquanto morava na casa dos pais durante a reforma de sua residência. A atriz viveu junto dos familiares entre o fim de 2009 e início de 2010 após atraso na entrega do imóvel.
"A obra atrasou pra caramba e ficamos morando na casa dos meus avós. Foi a época em que minha mãe engravidou da Olívia", contou Giulia. "Na cama dos meus pais", completou a artista, aos risos.
Raquel Costa, mãe de Flávia, deixou um comentário em vídeo divulgado nas redes sociais do podcast. "Que pena que a obra de vocês terminou após 6 meses e sua mãe já saiu daqui com barrigão da Oli e vivemos sem nenhum problema... é só ótimos papos e encontramos espaços para todos! E fazia minhas atividades e vocês também", escreveu.
 
 
 
Ver esse post no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)