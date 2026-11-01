Livia Christina, nova cunhã-poranga do Boi Garantido, se apresentou em evento - Reprodução / Instagram

Livia Christina, nova cunhã-poranga do Boi Garantido, se apresentou em eventoReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2026 11:15

Livia Christina foi apresentada oficialmente como a nova cunhã-poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins, durante um evento em Manaus, Amazonas, na noite deste sábado (31). A influenciadora digital assumiu o posto após a saída de Isabelle Nogueira

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Para a estreia, a cunhã apostou em uma fantasia inspirada em cobra, em tons de amarelo e marrom. Grafismos no corpo e costeiro com muitas penas também fizeram parte do visual. Livia brilhou durante a apresentação do boi vermelho, que teve direito a efeitos especiais.

Antes do evento, a cunhã celebrou, através das redes sociais. "Estou muito feliz e honrada com esse espaço que recebi de presente para acolher e receber meus convidados nessa noite tão especial", escreveu Livia. Ela foi anunciada no posto em setembro.

Saída de Isabelle

Isabelle anunciou a saída em junho, após o encerramento do festival em 2026, marcado pela vitória do Garantido. Em uma carta publicada no Instagram, a ex-BBB destacou que a despedida não aconteceu por limitações físicas, mas por entender que cumpriu sua missão.

"Confesso que o meu corpo quer ficar. Ele diz que ainda tenho os atributos para defender o item por mais alguns anos. Mas a minha alma entende o tempo dos ciclos. Algumas histórias não terminam quando acaba a força, mas quando transbordam de propósito. Eu não saio porque não posso mais. Eu saio porque cumpri aquilo para o qual fui chamada!", escreveu.

Na despedida, ela relembrou os anos no Garantido. "Mudou o percurso da minha vida. Eu tinha tudo contra mim pois cresci em meio à escassez e à vulnerabilidade, mas foi através da minha mãe que conheci o amor pelo meu Boi. E de torcedora, há mais de vinte anos, me tornei fazedora de cultura. Foi essa ferramenta divinal que transformou a minha vida".



Isabelle também mencionou sua participação no "BBB 24", que ajudou a ampliar a visibilidade da cultura amazonense em todo o país. "Nessa caminhada enfrentei muito preconceito e machismo. E no maior reality da América Latina, o Brasil conheceu muito mais do que a dançarina: conheceu a mulher com voz e propósito. E de 2024 para cá, nós rompemos barreiras da invisibilidade. Temos a alegria de ver o Festival de Parintins conquistar novos espaços e levar ainda mais reconhecimento ao nosso Amazonas. Vencemos!".

Ao encerrar a carta, a influenciadora reforçou que a despedida acontece apenas do posto de cunhã-poranga. "Isso não é um fim. É o começo de uma nova era! Creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Obrigada, Festival e minha amada Parintins. Obrigada, meu amado Boi Garantido. Meu brinquedo de infância. Meu eterno campeão. Hoje me despeço do item, mas jamais de você. Porque alguns ciclos terminam, mas o amor permanece eterno. Obrigada por tudo!".

A trajetória de Isabelle no Boi Garantido começou em 2014, quando assumiu o posto de Rainha do Folclore. Três anos depois, foi escolhida como cunhã-poranga e passou a defender o item 9, consolidando-se como um dos principais nomes da agremiação e uma das figuras mais emblemáticas do festival.