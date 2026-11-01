Lucy Ramos e Thiago Luciano anunciaram o nascimento da caçula, Kora - Reprodução Instagram

Lucy Ramos e Thiago Luciano anunciaram o nascimento da caçula, KoraReprodução Instagram

Publicado 01/11/2026 12:47

Lucy Ramos deu à luz a segunda filha, Kora, no Hospital e Maternidade Pro Matre, em São Paulo. A atriz também é mãe de Kyara, de 1 ano. As herdeiras são frutos do casamento com o ator Thiago Luciano. Através do Instagram, neste domingo (1º), a artista anunciou a novidade.

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"Lindezas, nossa Kora chegou para fazer nossos dias mais felizes. É uma bênção ter nossa pequena nos braços, cheia de saúde, do jeitinho que pedi a Deus todos os dias enquanto ela estava no forninho. Sou grata por todo o carinho que recebi ao longo dessa gestação e por toda a torcida para que tivéssemos uma boa hora. Depois volto para mostrar um pouquinho de como foi a chegada", escreveu Lucy, na legenda da publicação.

A caçula nasceu no mesmo quarto que a irmã mais velha. Lucy compartilhou detalhes do local, com direito a antessala, guarda-roupa, cama para o acompanhante e mais. A atriz postou cliques do porta-maternidade da pequena, adornada com detalhes em crochê de flores e galinhas. O casal mostrou o pezinho da bebê, mas optou por não publicar o rostinho.

Nos comentários, internautas e famosos celebraram a chegada da bebê. "Amor da tia", declarou Sheron Menezzes, que contracenou com Lucy na novela "Por Você", que ocupa a faixa das 19h da TV Globo. "Lindeza! Viva, viva!!! Parabéns", vibrou Bianca Bin. "Seja bem-vinda, Kora! Que Deus te abençoe com muitas saúde e alegrias", desejou um internauta. "Parabéns papai, mamãe e maninha. Deus abençoe sempre essa família linda", expressou outra pessoa.

Gestação

Na reta final da gravidez, a atriz não escondeu a ansiedade para a chegada da filha mais nova. No dia 16 de outubro, Lucy compartilhou registros e chamou a atenção pelo tamanho da barriga de gestação. "Está crescendo a todo vapor, brincou ela, na ocasião.

Em agosto, o casal também explicou a escolha do nome da caçula. "Kora é o nome da nossa pequena que está no forninho. Queríamos um nome curto, forte e que começasse com K, para combinar com o da Kyara. Agora temos a duplinha: Kyky e Kokó", revelou.

A decisão do casal foi elogiada pelos internautas. "Mamãe maravilhosa. Que lindo o nome da sua bebê, um ótimo gosto", afirmou um perfil. "Que Deus abençoe a Kora!!!!", desejou outro. "Amei, super autêntico", opinou um terceiro.

A revelação da segunda gravidez aconteceu em junho. "Dizem que os maiores presentes chegam quando a gente menos espera... e assim foi. Eu ainda estou aprendendo a ser mãe, descobrindo essa jornada dia após dia, quando a vida resolveu nos surpreender com a segunda gestação. Agora os nossos corações já se preparam para amar esse pequeno milagre que está sendo gerado e que chega para completar ainda mais nossa família."