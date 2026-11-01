Lázaro Ramos faz aniversário e ganhou declaração de Taís Araujo - Reprodução / Instagram

Lázaro Ramos faz aniversário e ganhou declaração de Taís AraujoReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2026 13:56

Lázaro Ramos completou 48 anos neste domingo (1º) e recebeu uma homenagem da mulher, Taís Araujo . Através das redes sociais, a intérprete da Rainha Menemi na novela "A Nobreza do Amor", que ocupa a faixa das 18h da TV Globo se declarou, recordando os anos de união.

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"Laz, hoje você faz 48 anos! Coisa mais linda te acompanhar desde os seus 25. Que alegria testemunhar o homem incrível que você se tornou, pai presente, responsável, comprometido e amoroso. Companheiro maravilhoso, amigo leal, firme e carinhoso. Te amo, meu amor! Que Deus te abençoe, ilumine seus caminhos e suas escolhas. Passos firmes e coração no lugar. Te amo infinito", escreveu a atriz, na legenda da publicação.

A atriz resgatou diferentes registros ao lado do marido, desde o início do relacionamento. Casados há 22 anos, eles são pais de João Vicente, de 15, e Maria Antônia, de 11. Nos comentários, o ator retribuiu o gesto romântico: "Te amo", disse o ator, que dá vida ao vilão Jendal no mesmo folhetim.

"O mais feliz dos aniversários, Laz", desejou Viola Davis. "Lindo!!! Viva Lázaro. Parabéns", expressou Mônica Martelli. "Tão lindos! Viva! Viva Lázaro! Vocês são amor puro", disse Sabrina Sato. "Lindos! Viva meu amigo. Referência master! Parabéns, mano 'véi'", comentou Julio Andrade.

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Em setembro, o casal participou do programa "Em Família", da mesma emissora, comandado por Eliana. Eles foram à casa do tio da atriz, Silvinho, e recordaram o começo da relação. Xande de Pilares também fez parte do momento especial.

Em maio, Taís não segurou as lágrimas ao fim da apresentação para convidados do monólogo "Mudando de Pele" no teatro Sesc Ginástico, no Centro do Rio de Janeiro. A atriz ainda ganhou carinho do marido e foi aplaudida de pé pela plateia estrelada.

A sessão reuniu diversos famosos, como Grazi Massafera, Carolina Dieckmann, Benedita da Silva, Antonio Pitanga, Duda Beat, Giovanna Antonelli, Alice Carvalho, Alana Cabral, Allan Souza Lima e mais.



Em "Mudando a Pele", Taís viveu Mayah, uma mulher de quase 40 anos que, em uma súbita fúria, rompe com um ciclo em que precisava se encaixar para manter um trabalho e sustentar um relacionamento desgastado. Livre de suas antigas prisões, ela encontra um novo lar e um novo emprego. Nesta busca encontra Mildred, uma senhora jamaicana de 90 anos que lutou pelos direitos civis, e Kemi, uma jovem que não pede licença para existir. A partir destas uniões - e de alguns desencontros -, Mayah se transforma enquanto reconhece seu próprio valor e identidade.