Mel Maia exibe corpo de biquíni - Reproduçao / Instagram

Mel Maia exibe corpo de biquíniReproduçao / Instagram

Publicado 01/11/2026 15:54

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Na legenda da publicação, a artista escreveu "Life lately", expressão em inglês que significa "a vida ultimamente". Entre os comentários, Luan deixou uma mensagem carinhosa: "Perfeição existe", declarou, com emojis de carinha apaixonada.Nos últimos meses, Mel também dividiu com os seguidores detalhes da rotina de exercícios. Em outubro, ela mostrou uma foto ao lado da personal trainer Carol Vaz, na qual exibiu os resultados dos treinos. A atriz já havia falado sobre as mudanças no corpo após um período difícil de sua vida."Eu já tinha um corpo saudável, mas com muita massa gorda. Em um momento difícil da minha vida, perdi massa magra e massa gorda, foi aí que eu pedi ajuda", contou, em fevereiro.Em abril, a artista rebateu críticas à aparência depois que um vídeo gravado na academia repercutiu no TikTok. "Quanto comentário insensível... Todo mundo sabe que é difícil voltar à rotina normal depois de um momento difícil (impossível)", desabafou.Além das publicações pessoais, Mel se prepara para voltar às novelas da TV Globo. Ela está confirmada em "Avenida Brasil 2", continuação do sucesso de João Emanuel Carneiro, com estreia prevista para janeiro de 2027, na faixa das 21h.Na trama original, exibida em 2012, a atriz interpretou Rita durante a infância. A personagem cresceu e adotou o nome Nina, papel de Débora Falabella. Na nova fase, Mel viverá uma jovem que terá um envolvimento amoroso com Jorginho, interpretado por Cauã Reymond.Recentemente, a atriz recordou uma situação curiosa dos bastidores da primeira versão da novela durante participação no "Que História É Essa, Porchat?", do GNT. Ela contou que, aos 6 anos, perdeu dois dentes enquanto comia queijo ralado no intervalo de uma gravação."Chegaram a conclusão que, junto com o queijo ralado, engoli os dentes. Foi toda aquela zona", relembrou. A equipe precisou contornar a falta dos dentes para evitar um erro de continuidade na cena."Avenida Brasil 2" também contará com os retornos de Adriana Esteves, Murilo Benício, Marcos Caruso e Eliane Giardini. Mel não participa de uma novela da Globo desde "Vai na Fé", exibida em 2023.