Gerald Thomas é internado em UTI e publica vídeo de hospital - Reprodução / Instagram

Gerald Thomas é internado em UTI e publica vídeo de hospitalReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2026 19:44

"Gente, desculpe a falta de notícias, eu tô na UTI de um hospital, tô sendo muito bem tratado... Um hospital aqui em São Luís, Maranhão, tá? À medida que for possível, dou notícias, e se eu não der mais notícias... Um beijo a todos. Obrigado", disse.No registro, Gerald aparece deitado em uma cama hospitalar, sem camisa e com eletrodos presos ao tórax. Ele fala diretamente com a câmera e explica que decidiu se manifestar depois de receber diversas mensagens de pessoas preocupadas com seu estado de saúde.O diretor afirmou que recebeu "milhares" de notificações, mas não entrou em detalhes sobre o atendimento médico. Também não informou há quanto tempo está na unidade, se precisou passar por algum procedimento ou se existe previsão de alta. Até o momento, ele não informou o nome da unidade de saúde nem divulgou boletim médico com detalhes sobre seu quadro.Apesar de não esclarecer o diagnóstico, Gerald fez questão de elogiar o tratamento que recebe no hospital. A fala sobre a possibilidade de não voltar a dar notícias chamou a atenção de quem acompanhou a publicação.Nos comentários do vídeo, amigos, fãs e profissionais do meio artístico enviaram mensagens de apoio. Muitos desejaram uma rápida recuperação ao dramaturgo, enquanto outros pediram novas informações sobre sua saúde.Gerald já havia mencionado, em publicações recentes nas redes sociais, que estava em São Luís. No entanto, até a divulgação do vídeo, não havia explicado aos seguidores que estava hospitalizado.Conhecido por seu trabalho no teatro, o diretor construiu uma carreira com reconhecimento dentro e fora do Brasil. Com nacionalidade norte-americana, ele costuma dividir sua rotina entre o país e o exterior.