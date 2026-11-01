Renata Saldanha e Maike revelam que esperam um meninoReprodução / Instagram
Nas imagens, Renata e Maike abriram uma caixa da qual saíram balões azuis, que anunciaram o sexo do primeiro filho do casal. A celebração teve decoração em tons de branco, mesma cor escolhida para as roupas dos convidados. Eva, que entrou no programa em dupla com Renata, comandou a festa e fez um discurso durante o encontro.
A gravidez foi anunciada na sexta-feira (30), dois dias antes da divulgação do chá revelação. Na ocasião, o casal compartilhou registros de um ensaio pré-casamento e contou aos seguidores que a família vai aumentar.
"Existem momentos em que a gente sonha, outros em que a vida prepara e alguns que chegam para transformar tudo", afirmaram na publicação. Em outro trecho da mensagem, os dois destacaram a surpresa: "Agora, somos três".
Renata e Maike se conheceram durante o confinamento do "BBB 25", edição de 2025 da qual ela saiu vencedora. O romance começou no reality show e continuou fora da casa. Meses depois, no início de outubro, eles anunciaram o noivado.
O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem romântica a Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Em uma cabana, Maike surpreendeu a então namorada com a proposta. O momento foi registrado em vídeo, ao som de "All of Me", de John Legend, e mostrou a reação de Renata ao aceitar o pedido.
"Que a gente continue se escolhendo todos os dias da nossa vida. Hoje começa oficialmente o nosso para sempre, pequena. Eu te amo!", declarou Maike na época, em uma mensagem dedicada à noiva.
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