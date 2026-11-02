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Fotos! Famosos curtem terceiro dia de festival
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Fotos! Famosos curtem terceiro dia de festival

Paolla Oliveira, Jennifer Nascimento, Renato Goés, Giovanna Lancellotti e Gabriel David curtiram o Rock The Mountain, neste domingo (1º)

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Mylena Moura
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O terceiro dia do Rock The Mountain, em Itaipava, Região Serrana do Rio de Janeiro, reuniu muitos famosos neste domingo (1º). As personalidades aproveitaram o line-up do festival, que reuniu grandes artistas.
Leia mais: Fã-clubes de Ivete Sangalo suspendem atividades após adiamento de show
A atriz Giovanna Lancellotti e o marido, o presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) Gabriel David; a também atriz Nanda Costta e a namorada, a diretora Emilie Rey; o ator Renato Goés; e a apresentadora Fernanda Paes Leme estiveram presentes no festival.
A rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, Paolla Oliveira, a intérprete de Nancy na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, Jeniffer Nascimento, e o cantor Jota.pê se divertiram juntos. Nas redes sociais, o artista compartilhou um registro do momento: "A vida dando certo [risos]", escreveu ele.
Antes, o Jota.pê subiu ao palco ao lado de João Gomes e Mestrinho. O trio apresentou a turnê de sucesso "Dominguinho". O projeto venceu o Grammy Latino de 2025 como "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" e conquistou as categorias "Álbum do Ano", "Capa do Ano" e "Forró e Piseiro do Ano" no Prêmio Multishow.
Grande atração da noite, Ivete se apresentou pela primeira vez no Rock The Mountain. A cantora subiu ao palco empolgando o público com os hits da carreira, incluindo "Festa", "Poeira", "Acelera aê (Noite do bem)", "Tempo de alegria", "O Verão Bateu Em Minha Porta" e mais. Os fãs soltaram a voz e transforam o evento em um grande karaokê. O show também foi marcado por coreografias ao lado dos bailarinos.
Para ocasião, a baiana apostou em um body branco, com muito brilho. A artista, ainda, recebeu Paolla no palco, que deu um show de samba em uma pequena participação. No camarim, Ivete recebeu o carinho da atriz, dos artistas que integram "Dominguinho" e Renato.

Rock The Mountain

O primeiro fim de semana do festival iniciou na sexta (30) e ocorreu até este domingo (1º). Os mesmos artistas se apresentam no segundo, que acontece nos dias 6, 7 e 8. Neste sábado (31), Anitta se apresentou com a turnê "Equilibrivm".
O show, inspirado em temas como espiritualidade, ancestralidade e amor - foi dividido em quatro atos, misturando diferentes gêneros musicais, incluindo pop, funk, reggae, afrobeat e forró. As canções "Ternura", "Ogum Me Rodeia", "Sem Pressa", "Não Sou Santa", "Não Me Cutuca" e "Bemba" fizeram parte do repertório estrelado.
Durante a performance, a "Girl From Rio" vestiu três looks. O primeiro figurino foi todo branco e de crochê. Já a partir da canção "Desgraça", a cantora surgiu no palco com uma roupa vermelha, com renda e brilho dourado. O último, preto, teve aplicações e recortes na lateral da coxa.
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