Tata Werneck se declarou no aniversário do marido, Rafa Vitti - Reprodução / Instagram

Tata Werneck se declarou no aniversário do marido, Rafa VittiReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2026 10:15

Rafa Vitti completa 31 anos nesta segunda-feira (2) e recebeu uma declaração da mulher, Tata Werneck . Através do Instagram, a intérprete da personagem Brigitte na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, homenageou o marido com um texto divertido e emocionante.

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"Se eu pudesse eu te daria um mar só com ondas boas. Tiraria os dias chuvosos para que você tivesse o prazer diário de molhar suas plantinhas. Tiraria a bagunça do quarto para que você pudesse andar sem tropeçar (ok, isso eu posso). Faria nossos bichos viverem pra sempre. Faria com que você recuperasse sua energia, quando tivesse cansado, só com um abraço", iniciou a apresentadora do "Lady Night", do Multishow, na legenda.

"Só que nesses 10 anos foi você quem me ensinou a respeitar o mar revolto. A apreciar a inteligência incomparável da natureza sabendo a hora de molhar a sua horta. A tropeçar e levantar (reclamando muito). Foi você quem me deu colo quando nossos bichos partiram. Você ficou do lado do Chico até o último segundo enquanto eu chorava", disse ela, relembrando a perda de um dos gatos de estimação.

Tata ressaltou a importância dos momentos mais simples ao lado do amado e brincou sobre a diferença de idade entre os dois. "Você me energiza quando me faz cheirar um manjericão que eu confundo com hortelã. Eu poderia lembrar da gente vendo o pôr do sol na Grécia. Mas é o dia a dia que faz nossa história grandiosa. Com 31 anos você já sabe tudo. Não porque viveu tempo suficiente para isso. Mas porque nasceu com o mais importante: você vê Deus na simplicidade. E Que Deus me dê o privilégio de ver sua barba ficar grisalha. Eu provavelmente, nessa época, já terei que operar a catarata. Você segura minha mão? Quando tento fazer texto bonito parece Inteligência Artificial. Agradeça à sua geração."

Por fim, reafirmou o amor pelo marido. "Parabéns, meu amor. Eu já perdi as contas de quantas vezes fiquei admirando você dormir. Isso quer dizer que você precisa acordar mais cedo. Todo esse texto no fundo foi para te dar esse toque de brother [irmão] mesmo. Te amo! Sou apaixonada por você", concluiu a atriz, ao compartilhar registros do casal.

Em outra publicação, Tata mostrou um vídeo dos dois cantando a música "Eu e Você Sempre", de Jorge Aragão. A atriz voltou a falar sobre a diferença de idade, falando sobre as superações do casal, novamente em tom descontraído:

"Superar a diferença de idade é fácil. Quero ver superar o outro fazendo aula de cavaquinho de manhã. Superar pouco tempo juntos por agenda atribulada de trabalho é fácil, quero ver pegar tua mulher no colo que tem medo de entrar na água mesmo no raso porque confundiu uma concha com um ouriço."

"Passar por cima de comentários que julgam nosso amor é fácil, quero ver continuar amando mesmo sendo empurrada da cama por um adulto e uma criança e tendo que dormir na área que está no xixi no colchão. A gente superou todos os exemplos. Antes e depois das vírgulas. A gente se olha com amor e permanece. Permanecemos juntos com as mãos entrelaçadas e debaixo dessa sombra desproporcional que nosso abraço faz (onde a sua sombra é do tamanho de um prédio e a minha do tamanho de um hidrante). Temos a criança mais linda do mundo e 16 filhos pets, onde 10 gostam mais de você mas seis gostam mais de mim", finalizou a apresentadora.

Tata e Rafael começaram a namorar em 2017 e oficializaram a união em outubro de 2019. O casal é pai de Clara Maria, que completou 7 anos recentemente. Na ocasião, Tata também homenageou a herdeira. "Há 7 anos nasceu o maior presente que Deus poderia me dar. Ele escolheu a criança mais doce, empática e, meu Deus, como é linda. Sua inteligência me fascina. Seu amor pelos animais, pelas plantas, por Jesus... suas orações me emocionam."