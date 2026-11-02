Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha celebram 9 anos de namoro - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha celebram 9 anos de namoroReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2026 14:49

Fátima Bernardes , de 64 anos, e Túlio Gadêlha, de 38, celebraram nove anos de namoro com declarações nas redes sociais. No fim de semana, o deputado federal compartilhou fotos de beijos e momentos de carinho ao lado da apresentadora e fez uma homenagem à amada.

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"Quase dez carnavais, literalmente. Quase uma década de sorrisos, encontros, desencontros, saudades, cumplicidade, parceria. Uma vida dedicada a isso também. A viver perto. A sobreviver longe. Te amo", escreveu Túlio.



Nesta segunda-feira (2), Fátima também comemorou a data com uma publicação. A jornalista destacou a conexão do casal, apesar da distância entre o Rio de Janeiro, onde mora, e Pernambuco, onde vive o parlamentar. "9 anos! Feliz em ver que mesmo longe, a conexão se mantém. E que quando estamos juntos sobram sorrisos e pressa em aproveitar o tempo que temos", afirmou.



A apresentadora ainda reconheceu que o último ano foi marcado por desafios e compromissos profissionais. "Não foi um ano fácil. Muito trabalho, mas cá estamos, escolhendo permanecer juntos. Como está escrito na sua camiseta, que seja um novo ciclo com mais cuscuz e forró. Te amo", completou.



As publicações receberam mensagens carinhosas de amigos e admiradores. Ivete Sangalo deixou um elogio ao casal: "Lindos". Uma seguidora também desejou felicidades: "Lindos como sempre. Felicidades, casal!!".

"Quase dez carnavais, literalmente. Quase uma década de sorrisos, encontros, desencontros, saudades, cumplicidade, parceria. Uma vida dedicada a isso também. A viver perto. A sobreviver longe. Te amo", escreveu Túlio.Nesta segunda-feira (2), Fátima também comemorou a data com uma publicação. A jornalista destacou a conexão do casal, apesar da distância entre o Rio de Janeiro, onde mora, e Pernambuco, onde vive o parlamentar. "9 anos! Feliz em ver que mesmo longe, a conexão se mantém. E que quando estamos juntos sobram sorrisos e pressa em aproveitar o tempo que temos", afirmou.A apresentadora ainda reconheceu que o último ano foi marcado por desafios e compromissos profissionais. "Não foi um ano fácil. Muito trabalho, mas cá estamos, escolhendo permanecer juntos. Como está escrito na sua camiseta, que seja um novo ciclo com mais cuscuz e forró. Te amo", completou.As publicações receberam mensagens carinhosas de amigos e admiradores. Ivete Sangalo deixou um elogio ao casal: "Lindos". Uma seguidora também desejou felicidades: "Lindos como sempre. Felicidades, casal!!".

Relembre o início do relacionamento

Fátima e Túlio se conheceram em maio de 2017, durante uma festa na casa de uma amiga em comum, que trabalhava com a jornalista. Os dois assumiram publicamente o relacionamento em novembro daquele ano.



Em 2023, durante uma participação no "Altas Horas", da TV Globo, o deputado relembrou uma situação curiosa do primeiro encontro. Segundo ele, ao abrir a porta para Fátima, apareceu enrolado em uma toalha e com um travesseiro debaixo do braço. A intenção era fingir que ela havia chegado à casa errada, mas a jornalista percebeu a brincadeira.



Túlio foi o primeiro namorado de Fátima depois do fim de seu casamento com William Bonner, anunciado em 2016. A apresentadora e o jornalista são pais dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer.



Mesmo com as agendas profissionais e a distância entre os estados, Fátima e Túlio costumam compartilhar registros de viagens, passeios e momentos a dois.