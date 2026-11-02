Franciny Ehlke mostrou detalhes do quarto da filha, Zara - Reprodução / Instagram

Franciny Ehlke mostrou detalhes do quarto da filha, ZaraReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2026 15:20

Na reta final da gestação , Franciny Ehlke, de 27 anos, compartilhou detalhes do quarto da filha nas redes sociais, nesta segunda-feira (2). A bebê - que se chamará Zara - é fruto do casamento da influenciadora digital com o empresário Tony Maleh, de 37.

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"Tour pelo quarto da nossa baby Zara. Agora está tudo pronto para ela vir, né, filha? Gostaram?", escreveu a empresária na legenda da publicação. "Queria muito que fosse clean e clássico ao mesmo tempo. Ele ficou mais lindo do que eu esperava", falou a gravidinha.

O quarto branco com detalhes em dourado teve direito à cômoda com puxadores personalizados em formato de flor, espelho, cerâmicas exclusivas, puxadores personalizados, poltrona automatizada, berço, sofá-cama, guarda-roupa feito sob medida, papel de parede, lustre e detalhes de gesso nas paredes e teto.



Mãe da influenciadora, Clarice Ehlke, bordou almofadas para a netinha. "Ela passou uns 6 meses fazendo. Ficaram a coisa mais linda", contou Francine. Quatro quadros dos cachorros de estimação também fizeram parte da decoração. "Para eu sentir eles [pets] mais pertinho", afirmou.



Prestes a dar luz à primogênita e com o enxoval pronto, a empresária não escondeu a ansiedade para a chegada da filha. "Agora, filha, você já pode vir, porque o quartinho finalmente está pronto", disse Francine, ao finalizar o vídeo.

Reflexão

Em outubro, a influenciadora fez uma reflexão sobre a maternidade, ao comentar os preparativos para o nascimento da sua primogênita. A empresária revelou que nunca havia imaginado se tornar mãe. "O quarto da Zara está 98% pronto (aconteceram uns imprevistos). Mas não vim falar disso e, sim, da sensação maravilhosa de olhar para esse quarto e pensar: eu sou mãe. Mãe de uma menina. Em qualquer outro momento da minha vida, eu não teria me sentido preparada. Quando me perguntavam, eu desconversava e até falava que não queria. Eu ainda não conseguia me imaginar vivendo tudo isso."

Ela ainda se declarou à filha que irá nascer. "Ainda tenho tanto para aprender, mas fico imaginando a nossa vida juntas, as nossas conversas, as nossas descobertas... e torcendo para que ela encontre em mim também uma melhor amiga. Zara, você ainda nem chegou aos meus braços e já me ensinou tanto sobre o amor. E nesse quartinho vamos viver muitos dias e noites juntas! Ele está tão lindo", disse ela, na ocasião.

Casal

Franciny e Tony se casaram num hotel em Ravello, na Itália, em outubro de 2025. Além da cerimônia luxuosa, a celebração teve direito a festão realizado no mesmo local. O casal está junto desde novembro de 2024, mas assumiu o relacionamento em janeiro deste ano. No mês seguinte, ficaram noivos. O bilionário é pai de Rafik, de 4 anos, fruto de um antigo relacionamento.