Tainá Militão relata abalo após roubo milionário em mansãoReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Tainá Militão, de 29 anos, se pronunciou sobre a invasão e o roubo à mansão onde vive com o marido, o jogador Éder Militão, de 28, na Espanha. A influenciadora contou que ficou abalada com o crime, mas tranquilizou os seguidores ao afirmar que a família está bem.
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"Mas, gente, está tudo bem, todo mundo está bem", disse em vídeos publicados nas redes sociais. Tainá explicou que decidiu falar sobre o assunto depois de receber diversas mensagens de pessoas preocupadas com ela e os familiares.

"Por mais que a gente pense que a gente é forte, que a gente vai conseguir passar, tem coisas na vida que a gente não está preparada para passar", desabafou.

A influenciadora, que deu à luz Gabriel, seu primeiro filho com o zagueiro do Real Madrid, há cerca de um mês, também falou sobre as consequências emocionais da invasão. Ela destacou que a recuperação de bens materiais não elimina o impacto da experiência.

"Por mais que a gente pense também que as coisas materiais são mais fáceis de recuperar, também concordo. Só que as emocionais, não, não é bem assim que funciona e realmente eu fiquei muito abalada depois que aconteceu", afirmou.

Tainá evitou comentar como os criminosos entraram na residência, já que o caso está sob investigação. Ao fim do relato, agradeceu o apoio do público. "E eu queria fazer esse vídeo para agradecer às pessoas que me acompanham, que me mandaram mensagem", declarou.

Entenda o caso

Segundo o jornal espanhol "El Mundo", o roubo aconteceu no domingo, 25 de outubro, durante a partida entre Real Madrid e Barcelona. Na ocasião, Éder Militão estava fora de casa para disputar o clássico do Campeonato Espanhol.

A mansão fica no condomínio de luxo La Moraleja, nos arredores de Madri. De acordo com a publicação, parentes do atleta estavam no primeiro andar do imóvel, mas não perceberam a presença dos invasores, que atuaram no segundo andar. Ninguém ficou ferido.

As informações iniciais da investigação apontam que ao menos dois suspeitos entraram por uma janela do terceiro andar e desceram para o pavimento inferior. Entre os objetos levados estão relógios, joias e bolsas de grife.

O prejuízo foi estimado em 350 mil euros, aproximadamente R$ 2,1 milhões. A lista inclui um relógio Richard Mille, um Rolex, bolsas da Chanel e joias da Cartier. A polícia espanhola apura o caso. Até o momento, ninguém foi preso.