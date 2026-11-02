Tainá Militão relata abalo após roubo milionário em mansãoReprodução / Instagram
"Mas, gente, está tudo bem, todo mundo está bem", disse em vídeos publicados nas redes sociais. Tainá explicou que decidiu falar sobre o assunto depois de receber diversas mensagens de pessoas preocupadas com ela e os familiares.
"Por mais que a gente pense que a gente é forte, que a gente vai conseguir passar, tem coisas na vida que a gente não está preparada para passar", desabafou.
A influenciadora, que deu à luz Gabriel, seu primeiro filho com o zagueiro do Real Madrid, há cerca de um mês, também falou sobre as consequências emocionais da invasão. Ela destacou que a recuperação de bens materiais não elimina o impacto da experiência.
"Por mais que a gente pense também que as coisas materiais são mais fáceis de recuperar, também concordo. Só que as emocionais, não, não é bem assim que funciona e realmente eu fiquei muito abalada depois que aconteceu", afirmou.
Tainá evitou comentar como os criminosos entraram na residência, já que o caso está sob investigação. Ao fim do relato, agradeceu o apoio do público. "E eu queria fazer esse vídeo para agradecer às pessoas que me acompanham, que me mandaram mensagem", declarou.
Entenda o caso
A mansão fica no condomínio de luxo La Moraleja, nos arredores de Madri. De acordo com a publicação, parentes do atleta estavam no primeiro andar do imóvel, mas não perceberam a presença dos invasores, que atuaram no segundo andar. Ninguém ficou ferido.
As informações iniciais da investigação apontam que ao menos dois suspeitos entraram por uma janela do terceiro andar e desceram para o pavimento inferior. Entre os objetos levados estão relógios, joias e bolsas de grife.
O prejuízo foi estimado em 350 mil euros, aproximadamente R$ 2,1 milhões. A lista inclui um relógio Richard Mille, um Rolex, bolsas da Chanel e joias da Cartier. A polícia espanhola apura o caso. Até o momento, ninguém foi preso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.