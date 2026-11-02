Tainá Militão relata abalo após roubo milionário em mansão - Reprodução / Instagram

Tainá Militão relata abalo após roubo milionário em mansãoReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2026 15:52

Tainá Militão, de 29 anos, se pronunciou sobre a invasão e o roubo à mansão onde vive com o marido, o jogador Éder Militão, de 28, na Espanha. A influenciadora contou que ficou abalada com o crime, mas tranquilizou os seguidores ao afirmar que a família está bem.

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"Mas, gente, está tudo bem, todo mundo está bem", disse em vídeos publicados nas redes sociais. Tainá explicou que decidiu falar sobre o assunto depois de receber diversas mensagens de pessoas preocupadas com ela e os familiares.



"Por mais que a gente pense que a gente é forte, que a gente vai conseguir passar, tem coisas na vida que a gente não está preparada para passar", desabafou.



A influenciadora, que deu à luz Gabriel, seu primeiro filho com o zagueiro do Real Madrid, há cerca de um mês, também falou sobre as consequências emocionais da invasão. Ela destacou que a recuperação de bens materiais não elimina o impacto da experiência.



"Por mais que a gente pense também que as coisas materiais são mais fáceis de recuperar, também concordo. Só que as emocionais, não, não é bem assim que funciona e realmente eu fiquei muito abalada depois que aconteceu", afirmou.



Tainá evitou comentar como os criminosos entraram na residência, já que o caso está sob investigação. Ao fim do relato, agradeceu o apoio do público. "E eu queria fazer esse vídeo para agradecer às pessoas que me acompanham, que me mandaram mensagem", declarou.

"Mas, gente, está tudo bem, todo mundo está bem", disse em vídeos publicados nas redes sociais. Tainá explicou que decidiu falar sobre o assunto depois de receber diversas mensagens de pessoas preocupadas com ela e os familiares."Por mais que a gente pense que a gente é forte, que a gente vai conseguir passar, tem coisas na vida que a gente não está preparada para passar", desabafou.A influenciadora, que deu à luz Gabriel, seu primeiro filho com o zagueiro do Real Madrid, há cerca de um mês, também falou sobre as consequências emocionais da invasão. Ela destacou que a recuperação de bens materiais não elimina o impacto da experiência."Por mais que a gente pense também que as coisas materiais são mais fáceis de recuperar, também concordo. Só que as emocionais, não, não é bem assim que funciona e realmente eu fiquei muito abalada depois que aconteceu", afirmou.Tainá evitou comentar como os criminosos entraram na residência, já que o caso está sob investigação. Ao fim do relato, agradeceu o apoio do público. "E eu queria fazer esse vídeo para agradecer às pessoas que me acompanham, que me mandaram mensagem", declarou.

Entenda o caso

Segundo o jornal espanhol "El Mundo", o roubo aconteceu no domingo, 25 de outubro, durante a partida entre Real Madrid e Barcelona. Na ocasião, Éder Militão estava fora de casa para disputar o clássico do Campeonato Espanhol.



A mansão fica no condomínio de luxo La Moraleja, nos arredores de Madri. De acordo com a publicação, parentes do atleta estavam no primeiro andar do imóvel, mas não perceberam a presença dos invasores, que atuaram no segundo andar. Ninguém ficou ferido.



As informações iniciais da investigação apontam que ao menos dois suspeitos entraram por uma janela do terceiro andar e desceram para o pavimento inferior. Entre os objetos levados estão relógios, joias e bolsas de grife.



O prejuízo foi estimado em 350 mil euros, aproximadamente R$ 2,1 milhões. A lista inclui um relógio Richard Mille, um Rolex, bolsas da Chanel e joias da Cartier. A polícia espanhola apura o caso. Até o momento, ninguém foi preso.