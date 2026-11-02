Lucas Lima faz post com o filho, Theo Reprodução/Instagram
Em uma das imagens, Theo apareceu de costas durante um passeio a um restaurante com o pai, com os cabelos cacheados à mostra. Em outro registro, o garoto surgiu no banco do passageiro de um carro, concentrado na leitura de um livro durante uma viagem.
Nos comentários, os fãs não esconderam a surpresa com a altura do menino. "Gente Theo tá enorme!", escreveu uma seguidora. "Esse rapaz ao seu lado é o Theo?", questionou outra. "Meu Deus, Theo tá enorme! Fotos lindasss", comentou uma terceira. "Não creio que Théo tá desse tamanho. Cacheadinho, igual o Anjo", destacou mais uma.
Privacidade do filho
Durante uma participação no podcast "Quem Pode, Pod", Sandy explicou que a escolha tem como objetivo permitir que o menino decida, no futuro, se deseja ter uma vida pública.
"Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo", declarou.
A cantora também destacou que a medida permite que o filho tenha uma rotina mais tranquila, sem o reconhecimento constante de desconhecidos.
"Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é", afirmou.
Sandy, que cresceu sob os holofotes, reforçou o desejo de oferecer ao filho a oportunidade de decidir sobre a própria exposição. "No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama", completou.
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