Lucas Lima faz post com o filho, Theo - Reprodução/Instagram

Lucas Lima faz post com o filho, Theo Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2026 17:58 | Atualizado 02/11/2026 17:59

Lucas Lima, de 44 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos raras de Theo, de 12 , fruto de seu antigo casamento com Sandy. O músico publicou, neste domingo (1º), um álbum com registros de momentos especiais de outubro. O crescimento do menino chamou a atenção dos internautas.

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Em uma das imagens, Theo apareceu de costas durante um passeio a um restaurante com o pai, com os cabelos cacheados à mostra. Em outro registro, o garoto surgiu no banco do passageiro de um carro, concentrado na leitura de um livro durante uma viagem.



Nos comentários, os fãs não esconderam a surpresa com a altura do menino. "Gente Theo tá enorme!", escreveu uma seguidora. "Esse rapaz ao seu lado é o Theo?", questionou outra. "Meu Deus, Theo tá enorme! Fotos lindasss", comentou uma terceira. "Não creio que Théo tá desse tamanho. Cacheadinho, igual o Anjo", destacou mais uma. Em uma das imagens, Theo apareceu de costas durante um passeio a um restaurante com o pai, com os cabelos cacheados à mostra. Em outro registro, o garoto surgiu no banco do passageiro de um carro, concentrado na leitura de um livro durante uma viagem.Nos comentários, os fãs não esconderam a surpresa com a altura do menino. "Gente Theo tá enorme!", escreveu uma seguidora. "Esse rapaz ao seu lado é o Theo?", questionou outra. "Meu Deus, Theo tá enorme! Fotos lindasss", comentou uma terceira. "Não creio que Théo tá desse tamanho. Cacheadinho, igual o Anjo", destacou mais uma.

Privacidade do filho

Desde o nascimento de Theo, Sandy e Lucas Lima optaram por preservar a imagem do filho e evitar fotos que revelem seu rosto. A decisão continuou mesmo depois do anúncio da separação dos artistas, em setembro de 2023, após 15 anos de casamento.



Durante uma participação no podcast "Quem Pode, Pod", Sandy explicou que a escolha tem como objetivo permitir que o menino decida, no futuro, se deseja ter uma vida pública.



"Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo", declarou.



A cantora também destacou que a medida permite que o filho tenha uma rotina mais tranquila, sem o reconhecimento constante de desconhecidos.



"Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é", afirmou.



Sandy, que cresceu sob os holofotes, reforçou o desejo de oferecer ao filho a oportunidade de decidir sobre a própria exposição. "No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama", completou.