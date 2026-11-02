Rafaella Santos, Gabigol e os cachorros - Reprodução/Instagram

Rafaella Santos, Gabigol e os cachorros Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2026 21:21 | Atualizado 02/11/2026 21:21

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"A little bit of October, a lot of me" ("Um pouco de outubro, muito de mim"), escreveu ela na legenda da publicação.Em uma das imagens, Rafaella aparece agarradinha com Gabigol em frente a um espelho. O atacante do Santos abraça a namorada por trás, enquanto ela faz a selfie. Os dois também surgem ao lado dos cachorros em outra foto, desta vez em um momento mais descontraído. Apesar dos cliques românticos, Rafaella não dedicou uma mensagem específica ao namorado na legenda do álbum, que reúne diferentes lembranças do mês.O álbum ainda traz registros com Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi. A foto com a menina foi feita durante a festa de três anos dela, realizada no início de outubro, em São Paulo. A comemoração teve o tema "Show de Talentos da Mavie" e ocorreu no bufê infantil Festa na Cachola. Rafaella participou da celebração acompanhada de Gabigol.Helena, filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly, também ganhou espaço na sequência. Em um dos cliques, a menina aparece de óculos escuros e jaqueta de couro, com um visual escolhido para um show do BTS. Ela ainda manda um beijo para a câmera. A pequena esteve em duas apresentações do grupo em São Paulo, uma com a mãe e outra com o pai e a madrasta, Bruna Biancardi.Além dos momentos em família, Rafaella publicou selfies no espelho e dentro do carro. Em algumas fotos, exibiu os looks que usou ao longo do mês. A influenciadora também mostrou uma camiseta estampada com uma foto de Neymar na infância e a frase "Todo mundo sente falta do Neymar jovem".