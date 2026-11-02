Luma Costa e Marina Ruy Barbosa - Reprodução Internet

Luma Costa e Marina Ruy BarbosaReprodução Internet

Publicado 02/11/2026 21:50

"Hugo, você é meu amigo e sabe muito bem quem eu sou. Jamais romperia uma relação por política. Minha própria irmã, a Lari, vota diferente de mim, e isso nunca mudou o amor e o respeito que tenho por ela", escreveu Luma em uma publicação de Hugo Gloss.A atriz ainda criticou a associação de seu nome a uma suposta posição extremista. "Não vou aceitar que distorçam meus valores e me coloquem numa narrativa de extremismo político. Era o álibi perfeito ser sobre política né? Mas não é", completou.Os rumores começaram no domingo (1º), quando internautas perceberam que Marina e Luma não se seguiam mais na rede social. Uma das hipóteses levantadas atribuía o rompimento a diferenças políticas, versão que Luma voltou a rejeitar. "Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim, e a gente segue se amando e se respeitando. Essa inverdade acaba aqui", afirmou.Gio Ruy Barbosa, mãe de Marina, também comentou a repercussão. "As duas são bem-sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes! Amo a família dela!", escreveu.Já Camila Queiroz chamou a atenção depois que usuários notaram que ela aparentemente deixou de seguir Marina no Instagram. A ruiva, por sua vez, ainda acompanha Camila na plataforma. Em comentário na página Segue a Cami, a atriz afastou qualquer ligação com a situação. "Ih sobrou até pra mim (risos) Felizmente eu não tenho nada a ver com a treta dos outros gente, vou ficar devendo essa pra vocês", declarou.No sábado (31), Marina publicou uma reflexão sobre ego e relacionamentos, sem citar Luma. "O ego virou protagonista. A empatia, coadjuvante. E as relações, muitas vezes, um cabo de guerra em que importa mais ter razão do que preservar o que realmente tem valor", escreveu.As duas se conheceram nas gravações de "Começar de Novo", novela de 2004. Luma foi madrinha do casamento de Marina com Alexandre Negrão, em 2017, e Marina é madrinha de Eduardo, filho de Luma. Até o momento, nenhuma delas explicou o motivo do afastamento, que mobilizou seguidores das duas artistas.