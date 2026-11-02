Luma Costa e Marina Ruy BarbosaReprodução Internet

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Letícia Montrezor
Luma Costa negou que divergências políticas tenham motivado o afastamento de Marina Ruy Barbosa, com quem construiu uma amizade de mais de duas décadas. Após as duas deixarem de se seguir no Instagram, Camila Queiroz também acabou envolvida nas especulações e se pronunciou sobre o assunto.
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"Hugo, você é meu amigo e sabe muito bem quem eu sou. Jamais romperia uma relação por política. Minha própria irmã, a Lari, vota diferente de mim, e isso nunca mudou o amor e o respeito que tenho por ela", escreveu Luma em uma publicação de Hugo Gloss.

A atriz ainda criticou a associação de seu nome a uma suposta posição extremista. "Não vou aceitar que distorçam meus valores e me coloquem numa narrativa de extremismo político. Era o álibi perfeito ser sobre política né? Mas não é", completou.

Os rumores começaram no domingo (1º), quando internautas perceberam que Marina e Luma não se seguiam mais na rede social. Uma das hipóteses levantadas atribuía o rompimento a diferenças políticas, versão que Luma voltou a rejeitar. "Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim, e a gente segue se amando e se respeitando. Essa inverdade acaba aqui", afirmou.

Gio Ruy Barbosa, mãe de Marina, também comentou a repercussão. "As duas são bem-sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes! Amo a família dela!", escreveu.

Já Camila Queiroz chamou a atenção depois que usuários notaram que ela aparentemente deixou de seguir Marina no Instagram. A ruiva, por sua vez, ainda acompanha Camila na plataforma. Em comentário na página Segue a Cami, a atriz afastou qualquer ligação com a situação. "Ih sobrou até pra mim (risos) Felizmente eu não tenho nada a ver com a treta dos outros gente, vou ficar devendo essa pra vocês", declarou.

No sábado (31), Marina publicou uma reflexão sobre ego e relacionamentos, sem citar Luma. "O ego virou protagonista. A empatia, coadjuvante. E as relações, muitas vezes, um cabo de guerra em que importa mais ter razão do que preservar o que realmente tem valor", escreveu.

As duas se conheceram nas gravações de "Começar de Novo", novela de 2004. Luma foi madrinha do casamento de Marina com Alexandre Negrão, em 2017, e Marina é madrinha de Eduardo, filho de Luma. Até o momento, nenhuma delas explicou o motivo do afastamento, que mobilizou seguidores das duas artistas.