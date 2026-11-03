Luma Costa espera o terceiro filho - Reprodução/Instagram

Luma Costa espera o terceiro filho Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2026 07:01

Luma Costa , de 38 anos, está esperando o terceiro filho com o marido, o empresário Leonardo Martins. A influenciadora confirmou a gestação de quatro meses em um comentário deixado na publicação feita pela página do Instagram "Condomínio Maria Fifi" na segunda-feira (2).

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"Não tem problema, gente. Não era segredo! Eu até estranhei demorarem tanto para saber. Já já vou encher o feed de bebês lindos e vamos parar com essa bobagem toda de hate nas pessoas", escreveu.

Segundo o perfil, pessoas próximas a Luma autorizaram a divulgação da notícia por estarem preocupados com a repercussão da troca de unfollow com Marina Ruy Barbosa. As duas se conheceram em 2004, nos bastidores da novela "Começar de Novo", da TV Globo, quando ainda eram jovens, e mantinham uma relação pública muito próxima.

Uma das madrinhas da antiga união da ruiva com Alexandre Negrão, em 2017, Luma já é mãe de Antônio e Eduardo, sendo o caçula, afilhado da atriz.

A influenciadora se manifestou sobre os rumores de que divergências políticas tenham motivado o distanciamento de Marina Ruy Barbosa. "Hugo, você é meu amigo e sabe muito bem quem eu sou. Jamais romperia uma relação por política. Minha própria irmã, a Lari, vota diferente de mim, e isso nunca mudou o amor e o respeito que tenho por ela", escreveu Luma em uma publicação de Hugo Gloss.

Ela ainda criticou a associação de seu nome a uma suposta posição extremista. "Não vou aceitar que distorçam meus valores e me coloquem numa narrativa de extremismo político. Era o álibi perfeito ser sobre política né? Mas não é", completou.

Os rumores começaram no domingo (1º), quando internautas notaram que Marina e Luma não se seguiam mais na rede social. Uma das hipóteses levantadas atribuía o rompimento a questões políticas, versão que Luma voltou a rejeitar. "Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim, e a gente segue se amando e se respeitando. Essa inverdade acaba aqui", afirmou.

No sábado (31), Marina publicou uma reflexão sobre ego e relacionamentos, sem citar Luma. "O ego virou protagonista. A empatia, coadjuvante. E as relações, muitas vezes, um cabo de guerra em que importa mais ter razão do que preservar o que realmente tem valor", escreveu.

Já Camila Queiroz chamou a atenção depois que usuários notaram que ela aparentemente deixou de seguir Marina no Instagram. A ruiva ainda acompanha Camila na plataforma. Em comentário na página "Segue a Cami", a mulher de Klebber Toledo afastou qualquer ligação com a situação. "Ih sobrou até pra mim (risos) Felizmente eu não tenho nada a ver com a treta dos outros gente, vou ficar devendo essa pra vocês", declarou.