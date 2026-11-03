Isabella vibrou com vitória de Medina em etapa do Circuito Mundial da WSL - Reprodução/Instagram

Isabella vibrou com vitória de Medina em etapa do Circuito Mundial da WSL Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2026 08:23

Isabella Arantes vibrou na madrugada desta terça-feira (3) com a vitória do marido, Gabriel Medina, em uma etapa do Circuito Mundial da WSL realizada em Cloud 9, nas Filipinas. O surfista brasileiro superou o australiano Jack Robinson na final.

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Emocionada, a influenciadora compartilhou um registro acompanhando a disputa. "Obrigada, Deus! Vamos", disse ela.

Após três vices na temporada, a conquista fez o tricampeão mundial subir da quarta para a segunda posição no ranking. A etapa decisiva do CT acontece entre os dias 8 e 20 de dezembro em Pipeline, no Havaí, quando o campeão mundial de 2026 será conhecido.

Juntos desde agosto do ano passado, Gabriel e Isabella revelaram o noivado no dia 10 de julho e o casamento ocorreu no final do mesmo mês em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Durante a cerimônia, o surfista anunciou a gravidez da influenciadora, que acabou perdendo o bebê menos de uma semana após o casamento quando estava no terceiro mês de gestação.

Nas redes sociais, ela desabafou sobre o momento delicado. "Nosso coração precisa de um tempo. Estamos vivendo dias de silêncio, cura e confiança em Deus. Temos sentido seu amor nos sustentando e nos confortando. Somos profundamente gratos à nossa família, aos nossos amigos e a todos que estiveram ao nosso lado neste momento tão difícil", afirmou.

A influenciadora declarou que o casal precisa de espaço para enfrentar o luto. "Neste momento, pedimos apenas compreensão e respeito ao nosso tempo. Em breve estaremos de volta. Que Deus continue nos fortalecendo e abençoando a vida de cada um de vocês".

Logo depois, os dois viajaram em lua de mel para a Polinésia Francesa, onde a influenciadora compartilhou um vídeo nadando com filhotes de tubarão. No registro, ela aparece aproveitando a natureza e nadando junto aos animais marinhos. De biquíni verde, Arantes mostrou experiência debaixo d’água na região do Pacífico Sul.

Gabriel Medina aproveitou o descanso e fez uma declaração de amor para a Isabella Arantes. "Obrigado por tudo sempre. Te amo. Minha melhor amiga, minha parceira, melhor companhia, meu amor", escreveu.

Outra conquista

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Gabriel Medina conquistou a medalha de bronze em Teahupo'o, no Taiti. Após registrar a maior nota da história do surfe olímpico (9.90), o brasileiro foi superado na semifinal pelo australiano Jack Robinson, em uma bateria marcada pela falta de ondas. Na disputa pelo terceiro lugar, Medina venceu o peruano Alonso Correa para garantir sua primeira medalha olímpica.