Felca recebeu críticas após compartilhar roteiro de vídeo - Clayton Felizardo / Brazil News

Felca recebeu críticas após compartilhar roteiro de vídeo Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 03/11/2026 09:50

Felca causou polêmica ao compartilhar os bastidores do vídeo sobre fobia social divulgado no dia 20 de outubro. No roteiro, o influenciador incluiu anotações de como deveria agir durante a gravação, como a orientação para chorar em determinado momento do relato pessoal. Já no trecho em que abordou o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, ele fez a marcação para uma "cena vomitando".

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A revelação das anotações repercutiu nas redes sociais. Os internautas alegaram que o influenciador simulou emoções ao comentar um tema delicado de saúde mental. "Essa foi para os trouxas que caíram nesse papinho e ficaram defendendo o Felca sobre ele ter usado o momento das eleições pra engajar esse vídeo micoso. Vocês são tão patéticos quanto ele", disparou um usuário do X, antigo Twitter. "Gente, o Felca se passou muito com o roteiro dele", afirmou outro.

Um perfil ressaltou a parte técnica do roteiro elaborado. "Não é 'passar pano', é entender como funciona a produção de audiovisual. Explicar a engrenagem de como um vídeo é feito não é defender o Felca, é só não analisar o tema com o simplismo de quem acha que o YouTube é uma conversa de boteco sem roteiro", escreveu.

Em vídeo, Felca relembrou o bullying, as agressões que sofreu e a exclusão na adolescência, além de expressar a dor que sente diante dos episódios e afirmou que ainda sofre com os sintomas do transtorno. O influenciador também pediu para que os pais e responsáveis tratem o tópico com a seriedade necessária e que acreditem nos relatos dos filhos.

Dias após a publicação do conteúdo, Felca se manifestou sobre o retorno que recebeu do público. "Hoje passei 4 horas lendo mensagens na DM e fiquei com o coração em paz. Obrigado por me permitir falar com você, de alguém que sofreu para outro, é sobre dar sentido à dor", disse ele.

"Depois de 8 meses produzindo, só faltava apertar em 'publicar', eu senti receio, não tinha ideia de como iria ser recebido, o que me guiou foi uma voz interna 'cara, esse vídeo é sincero, e eu tenho certeza de que se eu tivesse visto quando era criança, isso aqui iria me ajudar, por mais que eu não saiba que ajuda é essa, tenha coragem pelos que não conseguem agora", acrescentou.

O vídeo do influenciador recebeu diversas críticas devido à publicação durante o segundo turno das eleições e à isenção de Felca em relação às questões políticas que envolvem o Brasil. Em 2025, ele alcançou projeção nacional após a produção de um vídeo denunciando a chamada "adultização" nas redes sociais.