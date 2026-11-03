Angélica publicou homenagem no aniversário de Benício Reprodução/Instagram
Benício completa 19 anos e ganha homenagens de Angélica e Luciano Huck
Casal de apresentadores compartilhou registros ao lado do filho para celebrar data especial nesta terça-feira (3)
Indireta da ex-nora
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Relação entre cantora e ritmista da Grande Rio ganhou força após aparições públicas; artista também fez tatuagem em homenagem ao samba-enredo da escola
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Atriz reuniu registros do fim da semana: passeio à cachoeira, diversão entre amigos, samba no palco durante show no Rock the Mountain
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Cantora participou das filmagens de uma música inédita de Dennis DJ, ao lado de Melody, na Urca, e apostou em minissaia vintage
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