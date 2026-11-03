Angélica publicou homenagem no aniversário de Benício - Reprodução/Instagram

Angélica publicou homenagem no aniversário de Benício Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2026 11:32

Angélica comemorou o aniversário de 19 anos de Benício com uma homenagem nas redes sociais, nesta terça-feira (3). A apresentadora compartilhou fotos com o filho do meio e relembrou o nascimento do rapaz, que é fruto do casamento com Luciano Huck.

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"Como o tempo voa! Parece que foi ontem que te tinha pequenininho nos meus braços e hoje vejo esse menino incrível, cheio de personalidade, sonhos e um coração lindo. Você é luz que ilumina todos à sua volta e meu parceiro pra qualquer aventura dessa vida!", escreveu na legenda.

"Que orgulho de ver você crescendo e se tornando esse homem tão especial. Tô aqui pra sempre, torcendo, vibrando, aplaudindo cada conquista e caminhando ao seu lado. Que a vida seja sempre generosa com você, meu amor! Te amo infinito!", completou.

Luciano Huck resgatou cliques da infância do Benício e das aventuras vividas entre pai e filho. "Hoje é o dia dele. Este abraço e estes registros dizem muito sobre ele. Sobre nós. Sobre o amor que nos une. Meu parceiro de tantas aventuras. Nosso filho do meio. Nosso orgulho. Um dos maiores amores do mundo", iniciou o texto.

O apresentador destacou as qualidades do herdeiro e exaltou o lado carinhoso no convívio familiar. "Benício é a cabeça matemática da família. "Engenheiro por natureza, organizado, diligente, responsável. Mas é também dono de um dos corações mais doces que já conheci. Carinhoso, amigo, parceiro, leal, generoso e sempre atento a quem está ao seu redor".

"Viver e conviver com você nesses últimos 19 anos tem sido, ao lado da sua mãe e dos seus irmãos, de longe a jornada mais bonita e prazerosa da minha vida. Que privilégio é ser seu pai, acompanhar seus passos, ver o homem que você está se tornando e, acima de tudo, poder dividir a vida com você. Te amo ao infinito e além, Beni. Feliz aniversário, meu filho!", concluiu.

Angélica e Luciano Huck também são pais de Joaquim, de 21 anos, e Eva, de 14.

Indireta da ex-nora



Duda Guerra, ex-namorada de Benício, assumiu que mandou uma indireta para Angélica. A influenciadora revelou um acordo estabelecido com a família da apresentadora para evitar a exposição pública do término, mas que o combinado foi descumprido.

"Não tem como falar que foi coincidência de destino, né? Assim, eu não comento praticamente sobre nada desde que eu terminei meu relacionamento, eu acho que eu nunca nem abri minha boca pra falar nada sobre isso", disse em entrevista ao portal Léo Dias.

Ela alegou que a decisão de compartilhar a publicação veio após Angélica comentar sobre a antiga relação do filho. "E depois que a gente terminou, ela já tocou no assunto umas duas ou três vezes. Então, assim, me senti no direito de comentar uma vez também, entendeu? E foi isso", explicou.