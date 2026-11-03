Yasmin Yassine se emocionou ao falar sobre a doença degenerativa em Podcast '3 Irmãos' - Reprodução / Youtube

Yasmin Yassine se emocionou ao falar sobre a doença degenerativa em Podcast '3 Irmãos'Reprodução / Youtube

Publicado 03/11/2026 10:28 | Atualizado 03/11/2026 11:47





“É uma doença rara, é uma doença degenerativa e eu decidi lidar com ela acreditando em pará-la e não me entregando a isso”, afirmou. Yasmin contou que descobriu o problema cedo e iniciou um tratamento que descreveu como difícil e agressivo para o corpo.

Yasmin Yassine, de 31 anos, se emocionou ao falar sobre a doença degenerativa que trata durante participação no podcast “3 Irmãos”, exibido nesta segunda-feira (2). A criadora de conteúdo afirmou estar bem, mas disse que prefere não transformar o diagnóstico em assunto recorrente nas redes.“É uma doença rara, é uma doença degenerativa e eu decidi lidar com ela acreditando em pará-la e não me entregando a isso”, afirmou. Yasmin contou que descobriu o problema cedo e iniciou um tratamento que descreveu como difícil e agressivo para o corpo.

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“É meio que uma bomba que eu tomo. Uma bomba de tratamento. Só que eu sei que isso vai ajudar a estacionar essa doença”, explicou. Ela disse ainda que o tratamento é agressivo dentro do corpo, embora isso nem sempre seja percebido por quem acompanha de fora.



A apresentadora disse que a etapa atual do tratamento foi encerrada, ao menos por enquanto. Ela segue trabalhando e desenvolvendo novos projetos sem usar a doença como justificativa profissional ou como forma de despertar pena.



Yasmin ainda relatou que mudanças em sua aparência passaram a ser alvo de comentários na internet. “Falam: ‘Ela era tão magrinha, ela era tão linda, o que aconteceu?’. E eu engulo calada esses comentários. Me faz super mal”, contou, com a voz embargada. “Eu sei o que eu coloquei no meu corpo esse ano pra não me parar”, acrescentou.



A criadora de conteúdo afirmou que evita responder às críticas. “Se mudou o corpo, se não mudou, não é problema de ninguém”, declarou.



Yasmin também destacou o apoio da família e das pessoas próximas. Segundo ela, esse círculo sabe do que está acontecendo, embora ela opte por não detalhar publicamente o diagnóstico.



Em entrevista anterior ao podcast de Felca, Yasmin havia contado que tratava uma doença autoimune e sem cura. Na ocasião, afirmou que cada comprimido utilizado custava R$ 14 mil e que o prognóstico era positivo porque o problema havia sido descoberto cedo.



No “3 Irmãos”, ela voltou ao assunto ao ser questionada sobre a doença e as pressões emocionais. “Eu vivo, eu posto, eu estou construindo projetos novos, eu estou indo, eu estou parando a doença, eu estou fazendo tratamento”, resumiu.