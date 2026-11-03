Yasmin Yassine se emocionou ao falar sobre a doença degenerativa em Podcast '3 Irmãos'Reprodução / Youtube
“É uma doença rara, é uma doença degenerativa e eu decidi lidar com ela acreditando em pará-la e não me entregando a isso”, afirmou. Yasmin contou que descobriu o problema cedo e iniciou um tratamento que descreveu como difícil e agressivo para o corpo.
A apresentadora disse que a etapa atual do tratamento foi encerrada, ao menos por enquanto. Ela segue trabalhando e desenvolvendo novos projetos sem usar a doença como justificativa profissional ou como forma de despertar pena.
Yasmin ainda relatou que mudanças em sua aparência passaram a ser alvo de comentários na internet. “Falam: ‘Ela era tão magrinha, ela era tão linda, o que aconteceu?’. E eu engulo calada esses comentários. Me faz super mal”, contou, com a voz embargada. “Eu sei o que eu coloquei no meu corpo esse ano pra não me parar”, acrescentou.
A criadora de conteúdo afirmou que evita responder às críticas. “Se mudou o corpo, se não mudou, não é problema de ninguém”, declarou.
Yasmin também destacou o apoio da família e das pessoas próximas. Segundo ela, esse círculo sabe do que está acontecendo, embora ela opte por não detalhar publicamente o diagnóstico.
Em entrevista anterior ao podcast de Felca, Yasmin havia contado que tratava uma doença autoimune e sem cura. Na ocasião, afirmou que cada comprimido utilizado custava R$ 14 mil e que o prognóstico era positivo porque o problema havia sido descoberto cedo.
No “3 Irmãos”, ela voltou ao assunto ao ser questionada sobre a doença e as pressões emocionais. “Eu vivo, eu posto, eu estou construindo projetos novos, eu estou indo, eu estou parando a doença, eu estou fazendo tratamento”, resumiu.
Na mesma conversa no “3 Irmãos”, Yasmin também falou sobre o fim do Venus Podcast. Ela afirmou que o projeto ainda se pagava nos últimos meses, mas que o Flow decidiu encerrar algumas produções por uma mudança editorial e financeira.
Ela disse ter ficado chateada por não saber do encerramento com antecedência, embora tenha afirmado compreender a decisão. “O Vênus não me definia, foi um projeto muito especial, mas eu não sou o Vênus. Sou a Yasmin”, declarou.
Depois do fim do programa, ela passou a desenvolver a Lâmpada (LâmpadaTV) com o irmão. “Eu não parei esse ano. Eu não parei de trabalhar. E aí eu falei: ‘Preciso de um projeto novo’”, contou.
Yasmin definiu a iniciativa como uma evolução de sua experiência com podcast para um hub de conteúdo e mídia. O programa ao vivo de entretenimento e tem como proposta debater e transformar os assuntos mais comentados da internet e do momento em conversas divertidas, acessíveis e inteligentes.
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa