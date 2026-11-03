João Vicente sai em defesa de Marina Ruy Barbosa - Reprodução / Instagram

João Vicente sai em defesa de Marina Ruy BarbosaReprodução / Instagram

Publicado 03/11/2026 10:49

João Vicente de Castro , de 43 anos, saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa, de 31, nesta terça-feira (3), após a atriz se envolver em uma polêmica nas redes sociais. O ator afirmou que a amiga é alvo de uma tentativa de cancelamento por supostas divergências políticas e criticou os ataques contra ela.

Leia mais: Luma Costa quebra silêncio sobre afastamento de Marina Ruy Barbosa



"Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado, puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente, por ter expressado sua opinião. É baixo, é sádico e covarde", escreveu no Instagram.



João Vicente contou que conheceu Marina durante um trabalho e que os dois construíram uma amizade. Por isso, decidiu se manifestar publicamente em apoio à artista.



"Sei de perto a pessoa e a profissional que ela é, e por isso não dá para ficar calado. Ela é mais uma vítima de uma dinâmica covarde de destruição de reputação, que pune qualquer um que ouse se posicionar", declarou.



O apresentador também criticou a repercussão de conflitos nas redes sociais e os julgamentos feitos por pessoas que, segundo ele, desconhecem os fatos.



"O cancelamento é violento. Começa com meia dúzia de pessoas, ganha volume em poucas horas e, quando você vê, uma multidão que nem sabe direito do que se trata está atacando, xingando, pedindo boicote, tentando apagar anos de trabalho e de história. Ninguém escuta, ninguém pergunta, ninguém pondera. Só se ataca", afirmou.



Ao final, João incentivou outras pessoas a demonstrarem apoio à atriz e pediu manifestações públicas. "Por isso, se você é contra isso, se posicione publicamente. Comente, compartilhe, diga com todas as letras que não concorda com esse tipo de ataque. Não deixe que ela passe por isso sozinha. E encha a Marina de amor", pediu.



Marina respondeu à publicação do amigo nos comentários. "Obrigada por isso", escreveu, com um emoji de coração feito com as mãos. "Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado, puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente, por ter expressado sua opinião. É baixo, é sádico e covarde", escreveu no Instagram.João Vicente contou que conheceu Marina durante um trabalho e que os dois construíram uma amizade. Por isso, decidiu se manifestar publicamente em apoio à artista."Sei de perto a pessoa e a profissional que ela é, e por isso não dá para ficar calado. Ela é mais uma vítima de uma dinâmica covarde de destruição de reputação, que pune qualquer um que ouse se posicionar", declarou.O apresentador também criticou a repercussão de conflitos nas redes sociais e os julgamentos feitos por pessoas que, segundo ele, desconhecem os fatos."O cancelamento é violento. Começa com meia dúzia de pessoas, ganha volume em poucas horas e, quando você vê, uma multidão que nem sabe direito do que se trata está atacando, xingando, pedindo boicote, tentando apagar anos de trabalho e de história. Ninguém escuta, ninguém pergunta, ninguém pondera. Só se ataca", afirmou.Ao final, João incentivou outras pessoas a demonstrarem apoio à atriz e pediu manifestações públicas. "Por isso, se você é contra isso, se posicione publicamente. Comente, compartilhe, diga com todas as letras que não concorda com esse tipo de ataque. Não deixe que ela passe por isso sozinha. E encha a Marina de amor", pediu.Marina respondeu à publicação do amigo nos comentários. "Obrigada por isso", escreveu, com um emoji de coração feito com as mãos.

Entenda a polêmica

A manifestação ocorreu após Marina Ruy Barbosa e Luma Costa deixarem de se seguir no Instagram. Amigas há mais de 20 anos, as atrizes despertaram especulações sobre o motivo do afastamento, inclusive por possíveis diferenças políticas.

Luma, no entanto, negou essa versão. "Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim, e a gente segue se amando e se respeitando", declarou nas redes sociais. O motivo do afastamento não foi detalhado.



A polêmica também teve a participação de Lala Rudge, que fez críticas públicas a Marina. Já Gioconda Ruy Barbosa, mãe da atriz, pediu paz e declarou desejar felicidade às duas.