Luiza Ambiel - Reprodução / Instagram

Luiza AmbielReprodução / Instagram

Publicado 03/11/2026 11:51

A mensagem parecia verdadeira porque trazia informações pessoais, como seu nome completo e número do CPF, além de um logotipo do governo. Isso levou a artista a acreditar que estava em um canal oficial."O mais assustador é que tinha meu nome completo, meu CPF e até o logotipo do governo. Pediram reconhecimento facial, e eu fiz, achando que estava entrando num site oficial", conta.Luiza decidiu verificar a suposta cobrança. Ela encaminhou uma captura de tela ao contador e, enquanto esperava a resposta, buscou orientação em uma ferramenta de inteligência artificial. Foi nesse momento que recebeu o alerta de que a mensagem poderia ser falsa."Entrei no site do governo mesmo e não tinha nada lá", relata.A suspeita se confirmou após a consulta, mas a preocupação passou a ser o possível uso indevido de suas informações. Além do CPF, havia feito a identificação facial solicitada na página."Eles estão com meu CPF e minha facial. Fiquei desesperada e perguntei como poderia me proteger", afirma.Diante da situação, a ex-participante da "Banheira do Gugu" buscou medidas de proteção e ativou o BC Protege+, serviço gratuito do Banco Central. A ferramenta permite que o cidadão registre uma restrição à abertura de novas contas em seu nome, como forma de reduzir o risco de fraudes financeiras.O recurso está disponível no portal Meu BC e funciona como uma camada extra de segurança. Apesar disso, não impede todas as modalidades de golpe nem substitui outras medidas de cuidado com dados pessoais. A medida, porém, não recupera informações que já foram compartilhadas.A Receita Federal também orienta a população a desconfiar de mensagens que cobram valores ou apontam irregularidades por WhatsApp. O órgão informa que não utiliza o aplicativo para enviar esse tipo de cobrança. Em casos semelhantes, a recomendação é acessar diretamente os canais oficiais e verificar se existe alguma pendência, sem clicar nos links recebidos de desconhecidos.